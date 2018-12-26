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Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 10:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Medya Temsilcileri İle Buluşma programı kapsamında, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Suriye politikası ve Esad'la diyalog iddialarıyla ilgili konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin Suriye'de Esad rejimi ile diyalog kurmasından yana değilim" dedi. Bahçeli ayrıca "Türkiye, Suriye konusunda küresel güçlerin buluştuğu bir zirve düzenlemeli" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kararın arkasında ya da önünde ne var tam olarak bilemeyiz. Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Bu dün Zeytin Dalı Hareketi ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konmuştur. Hayırlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Fırat'ın doğusundaki beklenen müdahaleyi, Türk milleti arzulamaktadır. Bizde gerçekleşeceği inancındayız. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, MHP olarak desteğimizi sürdürmekteyiz" dedi.

2019 BÜTÇESİ

2019 yılı bütçesine ilişkin konuşan Bahçeli "Bütçe görüşmeleri, geçen hafta içerisinde tamamlandı. Oylaması yapıldı, MHP yurt dışında görevli bir milletvekili haricinde 49 oy kullanmak suretiyle, bütçenin kabulü noktasında tasarrufunu ortaya koymuştur. 2019 yılını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesiyle girilmektedir. Ve belirlenen politikalar, 2019'un ilk üç ayında kendisini gösterecektir" ifadesini kullandı.

ESAD'LA DİYALOG

Suriye'de Esad'la diyalog görüşmelerinin başlayacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ben düşünce olarak, Esad rejimiyle herhangi bir şart altında, Türkiye'nin bir diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye'nin katetmiş olduğu ve terörle mücadeleyi, sonunda getirip Esad'ın iradesine teslim etmek Türkiye için en büyük kayıp ve ayıp olur. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi içerisinde bu kadar çok yönlü politika takip etmesine şahit olunmamıştır. Bu konuya partizanca yaklaşacak, gelişmelerin üstünü örtmek doğru değildir. Türkiye, dün Batıdan politikasını şekillendirirken, şimdi Batı ve Doğunun politikasını şekillendirecek politika yürüyor"

AKAR-ÖZEL TARTIŞMASI

Bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tartışmasına değinen Bahçeli "CHP'nin Grup Başkanvekili olan şahsiyet, çirkin üslubu ve aşağılayıcı bakışı, ne CHP'ye ne de Türkiye'ye fayda sağlar. En büyük zararı da o şahıs görür. Siyaset olarak sıfırlanmış olarak toplumda kabul görmüş hale gelmiştir. Bir konuyu size açıklamak isterim. 16 Ağustos 2015'de Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı olmuştur. Bu geçmiş dönemlerde bazı genelkurmay başkanlarıyla da, partili arkadaşlarımızla da gerçekleştirmiş olduk. Ancak 2 Ekim 2015'te Hulusi Akar paşayı ziyaret ettim. Orada diğer genelkurmay başkanlarında olmayan, yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. O da şudur, Hulusi Akar paşaya, Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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