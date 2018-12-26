Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Kararın arkasında ya da önünde ne var tam olarak bilemeyiz. Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Bu dün Zeytin Dalı Hareketi ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konmuştur. Hayırlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Fırat'ın doğusundaki beklenen müdahaleyi, Türk milleti arzulamaktadır. Bizde gerçekleşeceği inancındayız. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, MHP olarak desteğimizi sürdürmekteyiz" dedi.

2019 BÜTÇESİ



2019 yılı bütçesine ilişkin konuşan Bahçeli "Bütçe görüşmeleri, geçen hafta içerisinde tamamlandı. Oylaması yapıldı, MHP yurt dışında görevli bir milletvekili haricinde 49 oy kullanmak suretiyle, bütçenin kabulü noktasında tasarrufunu ortaya koymuştur. 2019 yılını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesiyle girilmektedir. Ve belirlenen politikalar, 2019'un ilk üç ayında kendisini gösterecektir" ifadesini kullandı.

ESAD'LA DİYALOG



Suriye'de Esad'la diyalog görüşmelerinin başlayacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü: