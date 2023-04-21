Devlet Bahçeli: Milletimiz umutla geleceğe bakıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Ramazan Bayramı’nı da kapsayan acılı bir süreç ama şu an için Türkiye’de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. Türkiye aynı zamanda millet iradesine başvuracak bir süreci de yaşıyor. Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye’deki bu acılı hüzünlü tüm süreçleri aşacak. Her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs’a ulaşmanın da gayreti içerisinde olmalıyız.



