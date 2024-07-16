HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devlet Bahçeli'nin ziyaretindeki o kare gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'li isimden yanıt

Devlet Bahçeli'nin ziyaretindeki o kare gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'li isimden yanıt

16.07.2024 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti sırasında bir kare gündem oldu. Görüntü ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den eleştiri gelmişti. Özel'e yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi.

Devlet Bahçeli'nin ziyaretindeki o kare gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'li isimden yanıt

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, dünkü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anmaları kapsamında Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin elini öptü.

ÖZEL'DEN TEPKİ: 'YANLIŞ DEVLETİN ELİNE SARILMIŞSIN'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısında Karadeniz'e, Bahçeli'nin elini öptüğü anda çekilen fotoğraf üzerinden tepki gösterdi. Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın" dedi.

YANIT GELDİ: 'POLİSLERİMİZİ HEDEFE KOYMAYA ÇALIŞMIŞTIR'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel hareket polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 'Devlet seri katil' diyenlere sahip çıkanlardan, 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyenlere kol kanat gerenlerden, 'Kimyasal silah kullandı' diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından; FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel hareket polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye yakışan bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Küçükçekmece'de silahlı çatışma: 1'i ağır 10 yaralıKüçükçekmece'de silahlı çatışma: 1'i ağır 10 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel CHP MHP Özel Harekat
En Çok Okunan Haberler
10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Emekliye zamlı maaş ödemesi!

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Eski patrondan akılalmaz işkence! Dişleri kerpetenle çekildi

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Deprem kentinde esnaf kazan kaldırdı, yolu kapattı! "Belediye başkanı sözünde durmadı"

Bankalar emekli maaş promosyonunu güncelledi!

Bankalar emekli maaş promosyonunu güncelledi!

Fethiye’de görenler gözlerine inanamadı!

Fethiye’de görenler gözlerine inanamadı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.