Devlet Bahçeli-Ümit Özdağ arasında 'Sinan Ateş' restleşmesi! Çok sert sözler: Zafer denilen yenilmiş partinin ümitsiz vakası...

Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. "Suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım alıyorum" Bahçeli, cinayetin gölgesinin MHP'nin üzerine düşürülmek istendiğini iddia etti.

BAHÇELİ'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A ÇOK SERT TEPKİ

Partisinin Grup Toplantısında konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile de ilk kez konuştu.

BAHÇELİ: "İSTİHBARAT FOSİLİ..."

Özdağ'ın "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" açıklamasına çok sert tepki gösteren Bahçeli, 'İstihbarat fosili' dediği Özdağ ve partisi için şu ifadeleri kullandı;

"Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi. Gereğini istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asıp küçüldüler. Sosyal medyada yakalanan cinayet faillerinin ifade tutanakları kripto damar ile devamlı servis edildi. Aleyhimize aslı astarı olmayan iddialar, başta CHP olmak üzere diğer zillet partilerinin, teröristlerin, küreselcilerin eline tutuşturulup suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi iklim ve istismar ortamı açıldı."

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda Sinan Ateş cinayetiyle ilgili "Sosyal medyada aktarılan bilgileri gördüğümüz zaman, gerçekten olağanüstü endişe verici olduğunu - kimlerin dahli olduğu açısından- görmemek mümkün değil. Ve siyasi sonuçları olacak bir suikast" demişti.

Olayın adli mercilerce aydınlatılacağına inandığını ve daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Özdağ, Ateş'e saldırı olayının failine ilişkin Twitter'da yaptığı "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" paylaşımı üzerine sunucunun "kim?" diye sorması karşısında da "Biz biliyoruz ama önce adaletin bulması lazım" yanıtını vermişti.



