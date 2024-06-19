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Devlet Başkanı "ulusal acil durum ilan ediyorum" sözleriyle haberi verdi!

19.06.2024 18:22
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2023 yılında 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşen Güney Kore'de "demografik ulusal acil durum" ilan edildi. Güney Kore düşük doğum oranı problemini çözebilmek için kapsamlı bir müdahale sistemi üzerinde çalışıyor.

Devlet Başkanı "ulusal acil durum ilan ediyorum" sözleriyle haberi verdi!

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam Ar-Ge Merkezi'nde, "düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus" konulu toplantıda konuştu.

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"DEMOGRAFİK ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİYORUM"

Hükümetin düşük doğum oranıyla mücadele etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Yoon, "Bugün resmen demografik bir ulusal acil durum ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorunu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemini etkinleştireceğiz." dedi.

Yoon, bu kapsamda "iş ve yaşamı dengeleme, çocuk bakımını iyileştirme ve daha iyi barınma sağlama" olmak üzere üç ana alan üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ebeveynler üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteği artırma ve ilkokullarda okul sonrası programları genişletme sözü veren Yoon, önlemlerin uygulanmasını sağlamak için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığının kurulacağını kaydetti.

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EN DÜŞÜK DOĞUM ORANINA SAHİP ÜLKE: GÜNEY KORE

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Güney Kore İstatistik Kurumunun yeni doğan çocuk sayılarına ilişkin 19 Mart'ta paylaştığı veriler, ülkedeki yıllık doğum sayısında son yıllarda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini göstermişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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