TKDK'den 1 milyon lira hibe destek alarak 4 milyon lira bütçe ile çiftlik kuran Doğru, 100 büyükbaş hayvan yetiştirdiği tesiste kaliteli standartlarda üretim yapıyor.

- "Devlet desteği bize koltuk değneği oldu"

Kurdukları çiftliklerde hayvancılıkla uğraşan, üretime katkı sunan Doğru ve Moço, istihdam da sağladı.

Devletin hibe desteği sayesinde hayalindeki işletmeyi kuran girişimciler arasında Diyarbakır'da yaşayan Özgür Doğru (42) ve Remzi Moço (39) da yer alıyor.

Sağladığı desteklerle bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük eden TKDK, aynı zamanda işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı destek, bölgede onlarca girişimciye "iş", iş arayanlara da "aş" oluyor.

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin sağladığı destekle kurduğu tesiste Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yurt dışından getirilen 100 dana beslediğini söyledi.

Tesisi geliştirerek et üretimini yılda 80 tondan 100 tona çıkarmayı hedeflediğini belirten Doğru, hibe desteği olmadan böyle bir tesis açmasının mümkün olamayacağını vurguladı.

"Devlet desteği bize koltuk değneği oldu. Yılda 80 ton et üretiyoruz. Amacımız bölge halkına iş alanı yaratmak. Halihazırda burada çalışan 10 arkadaşımız var." diyen Doğru, kurduğu tesis sayesinde başka çiftçilere de örnek olduğunu aktardı.

Amacının kaliteli et üretmek olduğunu anlatan Doğru, "Bunu yapmak boynumuzun borcu. İsteriz ki vatandaşımız buradaki etten faydalansın. Ülke ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Hem hayvancılık hem tarım faaliyeti yürütüyoruz. Yemi de kendimiz üretiyoruz." dedi.

- "Ülke ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz"

Remzi Moço da geçen sene TKDK'nin yüzde 50 hibe desteği sayesinde Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin metrekare alanda 150 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip tesis kurduğunu söyledi.