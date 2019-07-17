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Devlet desteği girişimciye "iş" ve "aş" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da iş ararken devlet desteğiyle çiftlik kurarak hayvancılıkla uğraşan girişimciler, hem hayallerindeki işe kavuştu hem de istihdam sağladı - Girişimcilerden Özgür Doğru: -"Devlet desteği bize koltuk değneği oldu. Yılda 80 ton et üretiyoruz. Amacımız bölge halkına iş alanı yaratmak. Halihazırda burada çalışan 10 arkadaşımız var" - Remzi Moço: - "Yılda 20 bin ton kırmızı et üretiyoruz. Ülke ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz" - Çiftlikte istihdama kavuşan Mustafa Güler: - "Diyarbakır'da böyle bir imkan olduğu için mutluyuz. Bu işletme sayesinde para kazanıyor, evimize ekmek götürüyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da devlet desteğiyle çiftlik kurarak hayvancılıkla uğraşan girişimciler, üretimin yanı sıra istihdama da katkı sunuyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı destek, bölgede onlarca girişimciye "iş", iş arayanlara da "aş" oluyor.

Sağladığı desteklerle bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük eden TKDK, aynı zamanda işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açıyor.

Devletin hibe desteği sayesinde hayalindeki işletmeyi kuran girişimciler arasında Diyarbakır'da yaşayan Özgür Doğru (42) ve Remzi Moço (39) da yer alıyor.

Kurdukları çiftliklerde hayvancılıkla uğraşan, üretime katkı sunan Doğru ve Moço, istihdam da sağladı.

- "Devlet desteği bize koltuk değneği oldu"

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde hibe desteğiyle 22 bin metrekare alanda 200 hayvan kapasiteli çiftlik kuran Özgür Doğru, yılda yaklaşık 80 ton et üretiyor.

TKDK'den 1 milyon lira hibe destek alarak 4 milyon lira bütçe ile çiftlik kuran Doğru, 100 büyükbaş hayvan yetiştirdiği tesiste kaliteli standartlarda üretim yapıyor.

Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin sağladığı destekle kurduğu tesiste Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yurt dışından getirilen 100 dana beslediğini söyledi.

Tesisi geliştirerek et üretimini yılda 80 tondan 100 tona çıkarmayı hedeflediğini belirten Doğru, hibe desteği olmadan böyle bir tesis açmasının mümkün olamayacağını vurguladı.

"Devlet desteği bize koltuk değneği oldu. Yılda 80 ton et üretiyoruz. Amacımız bölge halkına iş alanı yaratmak. Halihazırda burada çalışan 10 arkadaşımız var." diyen Doğru, kurduğu tesis sayesinde başka çiftçilere de örnek olduğunu aktardı.

Amacının kaliteli et üretmek olduğunu anlatan Doğru, "Bunu yapmak boynumuzun borcu. İsteriz ki vatandaşımız buradaki etten faydalansın. Ülke ekonomisine katkı sağladığımız için mutluyuz. Hem hayvancılık hem tarım faaliyeti yürütüyoruz. Yemi de kendimiz üretiyoruz." dedi.

- "Ülke ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz"

Remzi Moço da geçen sene TKDK'nin yüzde 50 hibe desteği sayesinde Diyarbakır Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinde 15 bin metrekare alanda 150 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip tesis kurduğunu söyledi.

Bu desteklerin girişimciler için önemli olduğuna işaret eden Moço, "Yılda 20 bin ton kırmızı et üretiyoruz. 2 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ülke ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Diyarbakır'da böyle bir imkan olduğu için mutluyuz"

Çiftlikte iki yıldır çalışan Mustafa Güler (35), daha önce iş bulamadığından çalışmak için batı illerine gittiğini söyledi.

Evinin yakınında iş bulmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Güler, "Diyarbakır'da böyle bir imkan olduğu için mutluyuz. Bu işletme sayesinde para kazanıyor, evimize ekmek götürüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ekmek kapısı oldu"

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun Zahide Takış da geçen sene mezun olduktan sonra çiftlikte iş bulduğunu dile getirdi.

Yakınlarının, "İş imkanı yok, batıya gitmen gerekiyor" dediğini ancak durumun öyle olmadığını ifade eden Takış, Eğil ilçesinde açılan çiftlik sayesinde işe kavuştuğunu aktardı.

Takış, kırsalda büyüdüğünü, hayvanlarla iç içe olduğunu belirterek, "Burası benim için ekmek kapısı oldu." dedi.

TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş ise süt sığırcılığı, büyük baş et üretimi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu, tarım ve balıkçılık ürünleri, süt fabrikaları, hayvan kesimhaneleri, et işlenmesine yönelik tesisler, meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ile pazarlamasına yönelik yatırımlar konusunda girişimcileri desteklediklerini, bu desteklerin süreceğini kaydetti.

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çiftçi çiftlik Diyarbakır et üretimi Istihdam TKDK

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