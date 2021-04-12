Dezenfektan ve kolonya orucu bozar mı? Dezenfektan koklamak orucu bozar mı?

Pandemi döneminde vatandaşların sıklıkla kullandıkları dezenfektan ve kolonya ürünlerinin orucu bozup bozmayacağı ile ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. ALO 190 Dini Danışma Hattı’nda konuyla ilgili sorulan sorulardan sonra Bakanlık açıklama yaptı. ALO Fetva Hattı olarak bilinen hatta en sık gelen sorular arasında dezenfektan ve kolonya ürünlerinin orucu bozup bozmayacağı yer alıyor.

DEZENFEKTAN VE KOLONYA ORUCU BOZAR MI?

'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne aktarılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, gelen sorulara yanıtı kesin ise hemen cevap veriyor, araştırılması gereken bir konu ise her vaizin kendine özel hazırlanan defterine not edilerek, araştırılıp, daha sonra soran kişiye dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

Vaiz Saffet Sevim korona virüse karşı korunmak için kullanılan kolonya ve dezenfektanların içerisinde alkol bulunması nedeniyle 'haram mı?' diye çok soru geldiğini söyledi. Tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Sevim, kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti.