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DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop: Her yer Filistin olmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140.

DOHA (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu için bulunduğu Doha'da, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Şentop, “Her yer Filistin olmaya başladı. Biz bir zihniyetle mücadele etmeliyiz, bir anlayışa karşı tavır almalıyız” dedi.

Şentop, “Filistin 50 yılı aşkın bir zamandır, çözülebilmiş bir konu değil. Dikkatimizi çekmesi gereken konu şu, bu sorun Filistin sınırlarını aşmaya başladı. Bu mesele, Golan Tepelerinin işgali üzerine ABD başkanının takınmış olduğu bir tavır ve bu işgali tanıyan bir karara imza atması meselesi, diğer taraftan Yeni Zelanda'da Müslümanlara saldıran bir şahıs var. Bunun aslında münferit bir olay olmadığını, batıda bu zihniyetin, bu anlaşın yaygınlaştığını görüyoruz. Dünyanın her tarafı, her yeri Filistin olmaya başladı. Biz bir pratikle değil, biz bir zihniyetle mücadele etmeliyiz, biz bir anlayışa karşı tavır almalıyız. İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi hareketlere karşı bir tavır alınmasının doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

178 parlamentonun üye olduğu PAB’ın 140. Genel Kurul toplantısı için yaklaşık 2000 parlamenter Doha’da bulunuyor.

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