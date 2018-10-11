DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:05 | Son Güncelleme

4'ÜNCÜ ULUSLARARASI YÜKSEK MAHKEMELER ZİRVESİ İSTANBUL'DA DÜZENLENİYOR.

4'ÜNCÜ ULUSLARARASI YÜKSEK MAHKEMELER ZİRVESİ İSTANBUL'DA DÜZENLENİYOR.
YARGITAY BAŞKANI İSMAİL CİRİT'İN DE KONUŞACAĞI ZİRVEYİ BİRAZDAN CANLI OLARAK YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ.

İSTANBUL DHA

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