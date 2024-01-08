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Dijital Vergi Dairesine giriş: Dijital Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır?

03.01.2024 21:22 | Son Güncelleme:
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Diğer birçok işlem gibi günümüzde devlet dairelerinde gerçekleştirilebilen resmî işlemler de artık mobil uygulamalar ya da internet siteleri aracılığı ile çok kısa süreler içinde ve devlet güvencesi ile yapılabilmektedir. Vergi işlemlerinin yapılabildiği Dijital Vergi Dairesi de bu uygulamalar arasında yer alır. Vergi Dairelerinde yapılan neredeyse tüm işlemler, bu uygulama üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Dijital Vergi Dairesine giriş: Dijital Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır?

Dijital Vergi Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan, İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesi platformlarının kapatılmasının ardından tüm bu işlemlerin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan bir uygulamadır. Vergi mükellefleri bu uygulama üzerinden birçok işlemi gerçekleştirebildiği gibi belge talebini ya da teminini de sağlayabilir. Bu uygulamaya giriş de kullanımı kadar kolay ve pratiktir.

Dijital Vergi Dairesi nasıl kullanılır? Dijital Vergi Dairesi nasıl kullanılır?

Dijital Vergi Dairesine nasıl giriş yapılır?

Dijital Vergi Dairesi giriş yapabilme işlemini gerçekleştirmek için birden fazla yol bulunur. Kişiye özel e-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden uygulama girişi yapılabileceği gibi sistemin resmî adresinden direkt olarak da giriş gerçekleştirilebilir. Uygulama ya da www.ivd.gib.gov.tr adresinde ana sayfadaki kullanıcı bilgileri kısmına gerekli olan kullanıcı adı ve şifre gibi bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girdikten sonra sisteme giriş yapılabilir.

Uygulamayı kullanabilmek için öncelikli olarak mobil telefondaki uygulamadan ya da resmî internet sitesi üzerinden giriş yapılması gerekir. Giriş için e-Devlet şifresi, kimlik numarası, vergi numarası, kullanıcı adı, kullanıcı kodu ya da şifre girilmelidir.

Dijital Vergi Dairesi ne işe yarar?

Türkiye Cumhuriyeti vergi mükelleflerinin tüm vergi işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmesi adına oluşturulmuş olan Dijital Vergi Dairesinde vergi işlemleri, tutanaklar, ödemeler, borç sorgulama gibi birçok işlem hızlıca yapılabilmektedir. Sisteme giriş yapan vergi mükelleflerinin sistem içinde gerçekleştirebileceği işlemlerden bazıları şunlardır:

  • MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi), cep telefonu ödemeleri, pasaport harç ödemeleri, kimlik kartı ödemeleri, seyahat harç ödemeleri ve bunun gibi birçok ödemenin gerçekleştirilmesi
  • Elektronik belge, borç durum yazıları ve benzeri belgelerin doğrulanması
  • Yabancı uyruklu kişiler için kimlik numarası başvurusunun yapılması
  • MTV, gelir vergisi, kasko gibi ödeme hesaplamalarının yapılacağı araçlar
  • Elektronik beyanname işlemleri (Sorgulama, düzenleme, başvuru vb.)
  • İş, adres değişikliği ve benzeri durumlar için dilekçe hazırlama
  • Borcu yoktur yazısının talep edilmesi
  • Mükellefler için durum yazısı talebi
  • Özelge talepleri
  • Uzlaşma başvurularının yapılması
  • Tapu, MTC, sürücü belgesi harçlarının sorgulanması ve doğrulanması

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vergi dairesi dijital
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