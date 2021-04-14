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Dikkat! 19.00 itibarıyla kısmi kısıtlama başladı

14.04.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ramazanda uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını dün duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı iki haftalık kısmi kapanma kapsamındaki yeni kısıtlamalar ise bu akşam 19.00'da yürürlüğe girdi.

Dikkat! 19.00 itibarıyla kısmi kısıtlama başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugünden itibaren hafta içi 19.00-05.00'te uygulanması kararlaştırılmıştı.

Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama yarın saat 05.00'te sona erecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bu akşam 19.00’da başlayan yeni kısıtlamalar şöyle:

  • Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek.

  • 65 yaş üstü ve 18 yaş altına şehiriçi toplu taşıma sınırlaması geri geliyor.

    1. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitim yapacak.

  • Kafe, kıraathane, lokanta ve çay bahçesi gibi mekânlar bayram sonrasına kadar faaliyetlere ara verecek.

  • Lokanta tarzı işletmeler ramazan boyunca belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

  • Düğün, nişan, nikâh, kına, genel kurul ile kapalı alanlardaki etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
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