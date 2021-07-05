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  4. Dikkat çeken araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

Dikkat çeken araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

05.07.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de yapılan bir araştırmanın, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronavirüsün (Kovid19) Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

Dikkat çeken araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

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"YÜZDE 70 ETKİLİ"

Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

DAHA ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARDA YÜZDE 95 ETKİNLİK OLDUĞU ORTAYA KONMUŞTU

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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