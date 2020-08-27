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Dikkat çeken doğalgaz anketi: Yüzde 94 'Aramaya devam' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Karadeniz açıklarında 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz keşfi sonucu kamuoyunun nabzının yoklandığı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre katılanların yüzde 94’ünün, Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz aramaya devam etmesini istediği sonucu ortaya çıktı.

Dikkat çeken doğalgaz anketi: Yüzde 94 'Aramaya devam' dedi

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası Tuna 1 bloğunda gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sonucu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaştı. Araştırma şirketi Areda Survey PBDP, 3 bin 717 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmayla, Türkiye’nin doğalgaz keşfine ışık tuttu. Katılanların yüzde 94’ü, "Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz aramaya devam" derken, araştırmaya göre Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası askeri ve doğal kaynak arama faaliyetlerinde daha etkili adımlar attığını düşünenlerin oranı yüzde 60.

Türkiye’nin Karadeniz açıklarında 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz keşfi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Araştırma Şirketi Areda Survey, toplumu adeta ekranlara kilitleten doğalgaz müjdesinin ardından gerçekleştirdiği ’Karadeniz’de Doğalgaz Keşif Araştırması’yla’ çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya katılanların yüzde 94’ü, Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz aramaya devam etmesini istiyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 6’sı tercihini ’etmemeliyiz’ yanıtından yana kullanıldı.

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3 bin 717 kişinin katılımıyla sonuçlanan Karadeniz’de Doğalgaz Keşif Araştırması, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Areda Survey PBDP’si kullanılarak kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti.

15 TEMMUZ SONRASI ETKİLİ ADIMLAR

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası hem askeri faaliyetlerde hem de doğal kaynak aramalarında daha etkili olup olmadığı da sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 60’ı, ’daha etkili adımlar atılıyor’ yanıtı verdi. Soruya ’değişen bir şey olmadı’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 14,3’te kalırken, ’daha etkisiz adımlar atılıyor’ diyenlerin oranı ise yüzde 25,7.

"HÜKÜMETİN BAŞARISI" DEDİLER

Ankete katılanlara yöneltilen "Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfedilmesi sizce hükumetin bir başarısı mıdır" sorusuna yüzde 60,4 oranında evet yanıtı verildi. Aynı soruya hayır diyenlerin oranı yüzde 32 olurken, kısmen başarılı bulanların oranı yüzde 7,6 olarak verilere yansıdı. Ayrıca "Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz Türkiye için bir bağımsızlık simgesi midir?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 54 olurken, hayır şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 35,9 kısmen diyenlerin oranı ise yüzde 10,1.

"AVRUPALILAR ENGELLEMEK İSTEYECEK"

Araştırmada yer alan, "Avrupa ülkelerinin, keşfedilen doğalgazı kullanmamızı engellemek isteyeceklerini" belirtenlerin oranı yüzde 66,9 oldu. Katılımcıların yüzde 52,5’i Türkiye ekonomisinin geleceğinden umutlu olduğunu ifade ederken, yüzde 15,1’i "değişen hiçbir şey olmayacak" dedi. Yüzde 32,4’ü ise ekonominin daha çok olacağını savundu.

"ARTIK DAHA BAŞARILIYIZ"

Doğalgaz ve petrol aramalarının tamamen milli ve yerli imkanlarla ve Türk mühendislerle yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna ’geçmişe göre çok daha başarılıyız’ şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 76 olurken, değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı yüzde 18’de kaldı. Ülkemizi geçmişe göre daha başarısız bulanların oranı ise yüzde 5,9.

(İHA)

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