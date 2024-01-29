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  4. Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

29.01.2024 16:06 | Son Güncelleme:
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Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisinin yeni telefon serisinin piyasaya sürülmesinin ardından dikkat çeken bir satış miktarına imza atıldığı duyurdu. Aktarılanlara göre, 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış gerçekleşti.

Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

Söz konusu şirket Honor'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta ön siparişe açılan Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro modelleri, dün itibarıyla satışa sunuldu.

Serinin satışının başlamasının ardından 2 dakika 35 saniye içerisinde toplamda 104 milyon doları aşan satış gerçekleştirildiği açıklandı.

ÖNCEKİNİN 1 GÜNLÜK SATIŞINI AŞMIŞ

Bu performansın, ilk kez Mart 2023'te piyasaya sürülen önceki model serisinin tüm kanallarda gerçekleştirdiği 1 günlük satışını aştığı kaydedildi.

Şirketin amiral gemilerinden olduğu aktarılan yeni serinin, Çin lansmanından sonra İspanya'da düzenlenen teknoloji fuarı MWC'de teknolojiseverlerle buluşacağı belirtildi. Global lansmanla birlikte Çin dışındaki raflarda da yerini alacak serinin bu yıl içerisinde Türkiye pazarında da tüketiciler ile buluşması beklendiği aktarıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin telefon
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