Dikkat! Üşümenin nedeni soğuk havalar olmayabilir... Hayati risk taşıyan hastalığın belirtisi

Üşümek de terlemek gibi istenmeyen vücut ısı değişimleri arasında bulunuyor. Ne kadar kalın giyinsem de üşüyorum diyorsanız üşümenin nedeni soğuk havalar değil de tehlikeli hastalıklar olabilir. Birçok insan kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor. Kolesterolün belirtileri görmezden geliniyor. Uzmanlar üşümenin ve ayak ağrılarının kolesterolü işaret edebileceğini belirtiyor.

AYAKLARDA YAŞANAN BELİRTİLERE DİKKAT

Doktor Joseph Ambani'ye göre üşümek veya kramp girmiş ayaklar kolesterolün belirtisi olabilir. "Yüksek kolesterol ayaklarda kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişi hareket ederken kramplar hissedebilir, ancak bu kramplar dinlenmekle rahatlar. Mevsim ne olursa olsun soğuk hissedebilirler. İki ayak üzerinde olmak zorunda değil. Böyle bir şey fark ederseniz, derhal profesyonel açıklama almanızı tavsiye ederim."

UZUVLARINDA NABIZ OLMAYABİLİR

Dr Ambani şunları söyledi: “Muayene sırasında, yüksek kolesterolü olan bir kişinin ayakları ve ellerinde nabız olmayabilir. Belki de bir doktor stetoskop yardımıyla, özellikle tıkalı arterlerde olağandışı sesler, 'üfürümler' fark edebilir."

GÖZ ÇEVRESİNDE FARKLILIKLAR GÖRÜLEBİLİR

"Yüksek kolesterol, ksantelazmaya, göz çevresinde küçük sarı yağlı tabakalara neden olabilir. Bu durum çoğunlukla üst göz kapaklarını ve burnun yakınındaki göz bölgesini etkiler. Kontrol edilmezse, sorun görüşü olumsuz etkileyebilir veya daha kötü durumlarda körlüğe neden olabilir."

TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR

Yüksek kolesterolünüz varsa, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Tedavi edilmediği takdirde kan damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir ve bu durumda büyük bir endişe haline gelir. Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve yeterince egzersiz yapmamak gibi yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanır.

