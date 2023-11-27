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  4. Dilan ve Engin Polat soruşturmasıyla başladı! Rakamlar dudak uçuklatınca... Fenomenlere iki koldan kıskaç

Dilan ve Engin Polat soruşturmasıyla başladı! Rakamlar dudak uçuklatınca... Fenomenlere iki koldan kıskaç

27.11.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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Türkiye Dilan ve Engin Polat soruşturmasını konuşmaya devam ederken fenomenler iki koldan kıskaç altına alındı. Ticaret Bakanlığı'nın ardından MASAK ve Vergi Denetim Kurumu da fenomenleri inceleme altına aldı. Son yılların en büyük denetiminin başlatıldığı ve bütün kazançların tek tek inceleneceği öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasıyla başladı! Rakamlar dudak uçuklatınca... Fenomenlere iki koldan kıskaç

Kiminin kara para akladığı kiminin ucuz ürüne marka bastığı kiminin ise vergi kaçırdığı iddia ediliyor. Türkiye fenomen skandalları ile çalkalanırken şimdi yeni soruşturmalar da kapıda. Ticaret Bakanlığı'nın ardından MASAK ve Vergi Denetim Kurumu da fenomenleri inceliyor.

PARAYI ŞİRKETLERE BÖLÜŞTÜRMÜŞLER

Fenomenler bu sefer iki koldan kıskaç altına alındı. Her şey Dilan Polat soruşturması ile başladı. Kara para aklama, vergi kaçırma derken skandal gittikçe büyüdü. Polat ailesi internet satışından kazandıkları parayı nakite çevirmiş ve kendi şirketleri arasında bölüştürmüştü. Böylece vergi matrahını da oldukça düşük gösterdiler.

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İKİ KOLDAN KISKAÇ

Show Haber'in haberine göre fenomenler mercek altına alınınca bu oyunu sadece Dilan ve Engin Polat'ın yapmadığı ortaya çıktı. 600 fenomenin kazancı Ticaret Bakanlığı tarafından inceleniyordu. Rakamlar dudak uçuklatınca araştırma daha da derinleştirildi. MASAK ve Vergi Denetim Kurumu da devreye girdi. Son yılların en büyük denetim başlatıldı ve fenomenlerin banka hesaplarına giren-çıkan para ile internet alışverişinden kazançları tek tek incelenecek.

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