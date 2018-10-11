Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

AA muhabirine açıklama yapan Türk diplomatik kaynaklar, "Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD tarafının müfettiş görevlendirdiği bilgisi doğru değil." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Kaşıkçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Orada müfettişlerimiz var. Türkiye'yle birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak zorundayız." demişti.
Amerikan Fox televizyonuna konuşan Trump, bu konuyu yakından takip ettiklerini ve Türkiye ve Suudi Arabistan ile bu konuda yakın çalıştıklarını söylemişti.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
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