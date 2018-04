Bu çözümler diş etlerinizi daha sağlıklı hale getirecek

Sağlıklı diş ve diş etleri istiyorsanız eğer varsa- dişçi korkunuzu yenmelisiniz. Hekiminize, her 6 ayda bir - rutin kontrol, her 3-6 ayda bir - profesyonel diş temizliği yaptırmalısınız. Ve günlük diş bakımı: Her gün dişlerinizi en az 2 dakika boyunca fırçalayın. Yemeklerden sonra diş ipi kullanın.

Diş etlerine karşı bir ilaç hazırlayın ve kullanın

Zamanla, bazılarımız yanlış diş bakımı veya sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıklar nedeniyle diş etlerinin çekilmesi problemiyle karşılaşır. Bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bazı öneriler: Bir sakız masaj yapmaya alışın. 1-2 damla okaliptüs yağı ve 1-2 çorba kaşığı su kullanın ve hafifçe diş etlerine sürün. Dişlerinizi düzgün bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi öğrenin ve daha küçük bir diş fırçasına geçin.

Her sabah bir fincan yeşil çay için. Antioksidanlar, sağlıklı diş etlerinin korunmasına yardımcı olacaktır.Zamanla, bazılarımız yanlış diş bakımı veya sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıklar nedeniyle diş etlerinin çekilmesi problemiyle karşılaşır. Bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bazı öneriler: