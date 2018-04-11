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Bu çözümler diş etlerinizi daha sağlıklı hale getirecek

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

Mükemmel bir gülümseme, olmazsa olmazımız ama yaş aldıkça dişlerimiz ve diş etlerimizde sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunları önlemeniz için birkaç ipucunu bir araya getirdik.

Bu çözümler diş etlerinizi daha sağlıklı hale getirecek

Sağlıksız diş etlerini nasıl tanımlarız?

Aşağıdakilerden bazıları diş etlerinin zarar gördüğünü veya sağlıksız olduğunu gösterebilir: İltihap, hassaslık, kırmızılık, şişmiş diş etleri ve diş etlerinde kanama.

Kalsiyum alımınızı artırın

Birçok hastalık, beslenmemizle yakından ilişkilidir. Diş etlerimizin durumu, kalsiyum alımındaki değişikliklere duyarlıdır. Sahip olduğunuz kalsiyum miktarını artırmak için; Çiğ süt, badem, sardalye, yoğurt, brokoli, su teresi, bamya ve peynir tüketmelisiniz.

1

Diş araçlarınızı düzenli olarak değiştirin

2

Diş fırçanızın ve gargaralarınızın bir son kullanma tarihi vardır ve eğer unutursanız, diş fırçanız bakteri ve mantarlar için üreme alanı olacak ve diş etlerinize zarar verecektir. Diş araçlarının kullanım süreleri ise şöyledir: Diş fırçası: 3-4 ay, gargara: üretim tarihinden sonra 2-3 yıl, diş macunu: üretim tarihinden 2 yıl sonra, diş ipleri: son kullanma tarihi yoktur ancak 1 yıl sonra etkisini kaybeder. Dil fırçası ve temizleyiciler: 2 ay

Kontrolleri asla ihmal etmeyin

3

Sağlıklı diş ve diş etleri istiyorsanız eğer varsa- dişçi korkunuzu yenmelisiniz. Hekiminize, her 6 ayda bir - rutin kontrol, her 3-6 ayda bir - profesyonel diş temizliği yaptırmalısınız. Ve günlük diş bakımı: Her gün dişlerinizi en az 2 dakika boyunca fırçalayın. Yemeklerden sonra diş ipi kullanın.

Diş etlerine karşı bir ilaç hazırlayın ve kullanın

4

Zamanla, bazılarımız yanlış diş bakımı veya sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıklar nedeniyle diş etlerinin çekilmesi problemiyle karşılaşır. Bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bazı öneriler: Bir sakız masaj yapmaya alışın. 1-2 damla okaliptüs yağı ve 1-2 çorba kaşığı su kullanın ve hafifçe diş etlerine sürün. Dişlerinizi düzgün bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi öğrenin ve daha küçük bir diş fırçasına geçin.

Her sabah bir fincan yeşil çay için. Antioksidanlar, sağlıklı diş etlerinin korunmasına yardımcı olacaktır.Zamanla, bazılarımız yanlış diş bakımı veya sigara içmek gibi sağlıksız alışkanlıklar nedeniyle diş etlerinin çekilmesi problemiyle karşılaşır. Bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bazı öneriler:

Bir sakız masaj yapmaya alışın. 1-2 damla okaliptüs yağı ve 1-2 çorba kaşığı su kullanın ve hafifçe diş etlerine sürün. Dişlerinizi düzgün bir şekilde nasıl temizleyeceğinizi öğrenin ve daha küçük bir diş fırçasına geçin.

Her sabah bir fincan yeşil çay için. Antioksidanlar, sağlıklı diş etlerinin korunmasına yardımcı olacaktır.
Aloe vera'yı bir diş macunu veya gargara olarak kullanın.
Limon ve yağ ile mikropları öldürün. Bir sızma zeytinyağı ve bir çeyrek limon suyunu karıştırın. Gargara olarak kullanın.

Hindistancevizi yağı ile bakım

5

Yağı ağzıda bekletmek hoş bir his değil ama ağzı sağlığını korumak için güçlü bir yoldur. Ağzınıza bir parça hindistancevizi yağını alın ve ağzınızdaki yağı 20 dakika boyunca çevirin. Yutmayın. Tükürdükten sonra dişlerinizi fırçalayın.

Civanperçemi kullanın

6

Çok fazla kullanılmıyor ama civanperçemi harika antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bunu nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz: Civanperçemi yaprağı veya sapını macun benzeri bir kıvama getirin. Hafifçe diş etlerine masaj yapın. Su ile durulayın. Ayrıca civanperçemi yağı veya hindistancevizi yağı gibi yağlarla da diş etlerinize masaj yapabilirsiniz.

Dişler ve diş etlerinizle gurur duyacağınızı umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
diş eti sağlığı diş sağlığı

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