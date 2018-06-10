Dış Gebelik Belirtileri

Yumurta kanalları yani fallop tüpleri, içerisinde embriyonun büyümesi için uygun bir ortam oluşturmaz. Döllenen yumurta burada düzgün bir şekilde büyüyemez. Bu yüzden dış gebeliğe acil olarak müdahale edilmesi şarttır. Dış gebelik genelde gebeliğin 5 ile 14. haftaları arasında ortaya çıkar. Doğurganlık çağında olan ve cinsel olarak aktif olan her kadın ektopik (dış) gebelik riski taşır ve genellikle dış gebeliğin nedeni belli değildir. Ancak daha önce dış gebelik yaşayan kadınlar daha fazla risk altındadır.

DIŞ GEBELİK NEDİR?

Dış gebelik, döllenmiş bir yumurtanın, genellikle fallop tüplerinden birinde yani rahmin dışında kendini implante ettiği durumdur. Fallop tüpleri yumurtalıkları rahme bağlayan tüplerdir. Bir yumurta fallop tüplerine yapışırsa, bir bebek haline gelemez ve hamilelik devam ederse sağlık için büyük risk teşkil edebilir. Böyle bir durumda ne yazık ki, hamileliği kurtarmak mümkün değildir. Genellikle ilaç veya ameliyat ile çıkarılmalıdır.

DIŞ GEBELİĞİN NEDENLERİ

Dış gebeliğin oluşması için pek çok sebep vardır ancak bazı durumlarda nedeni bulmak zorlaşabilir. Ancak her durumda dış gebelik kadın için büyük bir risk oluşturur ve bir an önce tedavi altına alınması gerekir.