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Diş tartarı ve taşlarına son! Dişlerinizi inci gibi parlatmanın en etkili yolu

24.08.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız ve diş sağlığı hem görsel açıdan hem de rahat iletişim kurabilmek açısından büyük önem taşıyor. Diş üzerinde zaman içerisinde oluşan sararmalar, diş tartarı ve taşları kötü görünümlere yol açarak rahatsız edici olabiliyor. İşte diş tartarı ve sararmalarından kolayca kurtulabileceğiniz en etkili yöntemler...

Diş tartarı ve taşlarına son! Dişlerinizi inci gibi parlatmanın en etkili yolu

En sık görülen ağız ve diş problemlerinden biri de diş tartarlarıdır. İstenmeyen görüntülere sebep olan diş tartarı ve taşlar zaman içeriisnde kötü kokuya da yol açabiliyor. İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak için evde deneyebileceğiniz en etkili diş temizleme yöntemlerini denemelisiniz.

diş temizliği

ALOE VERA

1 yemek kaşığı aloe vera jelini, 1 yemek kaşığı limon suyunu ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırarak bir macun elde etmelisiniz. Hazırlanan doğal macunu, bir gün kavanoz içinde bekleterek etkisini daha iyi hissedebilirsiniz. Gün içinde dişlerinizi bu karışım ise fırçalayarak diş taşını temizleyebilirsiniz.

ALOE VERA

YAĞ İLE GARGARA

Hindistancevizi yağı ya da zeytinyağı dişleri güçlendiren mineraller içerir, diş çürümelerini önler ve diş taşını bir miktar çözer, temizler. 20 – 30 dakika boyunca bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağını ağzınızda çalkalayın. Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal etkileri sayesinde dişlerinize pek çok fayda sağlayacaktır. Hindistan cevizi yağı ve suyu aynı zamanda güçlü bir anti fungal maddedir. Yani ağız florasında yer alan mantarları etkisizleştirebilmektedir.

YAĞ İLE GARGARA

CEVİZ SUYU

10 adet ceviz içini ve yaprakları 2 bardak içme suyu döktüğünüz tencereye ekleyerek kaynatın. Sıcaklığın geçmesi için bir süre suyun soğumasını bekleyin. Soğuyan ceviz suyunu isterseniz gargara şeklinde kullanarak verimli sonuçlar alabilirsiniz. Diş taşlarını daha iyi şekilde temizlemek için fırçayı bu suya batırıp dişlerinizi fırçalamanızı öneriyoruz.

CEVİZ SUYU

LİMONLU MACUN

2 yemek kaşığı limonu, 1 yemek kaşığı karbonatı, yarım kaşık zeytinyağını ve 500 ml içme suyunu bir cezvede kaynatınız ve sonrasında blender ile eziniz. Blender ile ezdiğiniz karışımı, minik bir cam kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz. Elde edilen karışım, diş macunu kullanma yöntemi ile gün içinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılmalıdır. Diş fırçasının üzerine çok az bir miktar alarak, bu karışım ile dişlerinizi fırçaladığınızda diş taşını temizleyebilirsiniz. Evde diş taşı temizliği karbonat içeren karışımlarla yapıldığında dişlerin beyazlamasını da katkı sağlanır.

limon

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