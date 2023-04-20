Disiplin cezası almadığına dair belge nereden alınır, e-Devlet'ten alınır mı? Transkriptte disiplin cezası yazar mı?

Öğrencilere okul tarafından eğitim öğretim hayatları boyunca her dönem yılı başında davranış puanı verilir. Yüz puan olan bu davranış puanı çeşitli durumlara göre düşürülür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen bu durumlar disiplin cezaları doğrultusunda puana yansıtılır. Ceza alan öğrencilerin davranış puanları kınama cezası, kısa süreli uzaklaştırma cezası, örgün eğitim dışına çıkarma cezası ya da okul değiştirme cezası kapsamında puanlandırılmıştır.

İlköğretim kurumunda ya da yükseköğretim kurumunda disiplin cezası alan öğrenciler işledikleri suçlara göre cezalar alırlar. Cezalar ve işlenen suçlar, duruma göre adli sicil kaydına ya da öğrenci belgelerine işleyebilme, sanal ortamlarda sorgulanabilmektedir. Öğrencilerin gerek gördükleri ya da kendilerinden talep edildiği bazı durumlarda disiplin cezası almadıklarına dair belge almaları gerekebilir.

Disiplin cezası almadığına dair belge nereden alınır?

Kınama, okuldan uzaklaştırma, örgün öğretim dışına çıkarılma gibi cezalara maruz kalmayan, bir disiplin suçu işlememiş olan öğrenciler disiplin cezası almadıklarına dair belge alabilirler. Bu belge bazı eğitim kurumları tarafından öğrenciden talep edilebilir. Bu tür durumlarda öğrenciler disiplin cezası almadıklarına dair belge alabilmek için eğer üniversitelerde öğrenci işlerine başvurarak bu belgeyi talep edebilirler. İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri ise bu belgeyi okullarının yönetiminden isteyebilir. Disiplin cezası alınmadığına dair belge genelde okul değiştirmek isteyen kişiler ya da yatay veya dikey geçiş yapacak olan öğrenciler için gerekli bir belgedir.

Disiplin cezası almadığına dair belge için dilekçe örneği Milli Eğitim Bakanlığına ait olan resmî internet sayfasında ya da bazı okulların internet sitelerinde yer almaktadır. Bu belgeyi ilgili ve yetkili kurumlardan ya da kişilerden talep edecek olan kişiler dilekçe yazmadan önce bu örneklere bakabilirler. Dilekçede öğrenci bilgileri (Öğrenci numarası, sınıf numarası ve adı vb) yazılmalıdır. Belgenin hangi gerekçe ile istendiği de dilekçede belirtilmelidir.

Transkriptte disiplin cezası yazar mı?

Disiplin cezaları son derece önemlidir ve adli sicil kaydında yer alabilir. Bu durumda işlenen suçun ne olduğu da önemlidir. Öğrencilerin aldığı disiplin cezaları sadece öğrenciye bildirilmez. Ceza alan öğrencinin eğer varsa burs ve kredi aldığı kurum ve kuruluşlara da bildirilir. Ayrıca ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) kurumuna, emniyet birimlerine ve askerlik şubesi gibi resmi kurumlara da bilgi verilir.

Talep edildiği takdirde, ayrıntılı transkript belgesi alınabilir ve bu belge üzerinde disiplin cezası alınmadı ise disiplin cezası yoktur ibaresi bulunabilir. Şahsen alınabilecek olan disiplin cezası alınmadığına dair belge internet üzerinden de de temin edilebilmektedir.

Disiplin cezası almadığına dair belge e-Devlet'ten alınır mı?

Üniversitelerde disiplin cezası alınmadığını kanıtlayan belge gereksinimi duyulduğunda bu belgeye e devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. Öğrenci işlerinden bizzat başvurarak elden alınabilen bu belge internet üzerinden e-Devlet aracılığı ile de alınabilmektedir. Bazı üniversiteler bu belgeyi bizzat başvuru isteyerek verirken bazıları e-Devlet uygulamasına yönlendirmektedir. Şu adımlar takip edilerek e-Devlet üzerinden disiplin cezası alınmadığına dair belgeye ulaşılabilir: