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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:31 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi

HELSİNKİ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de ikili görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki tüm meseleleri yapıcı biçimde ele aldık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya

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