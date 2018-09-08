Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen dünkü zirve ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"BAZI ÜLKELER KENDİ AJANDALARINA GÖRE HAREKET EDİYOR"

"Rusya ve İran ile yoğun çaba içindeyiz. İnsani felaket olmaması için çabalıyoruz. Bazı ülkeler kendi ajandasına göre hareket ediyor.

"HALEP'TEN HUMUS'A BİLEREK GETİRİLDİ"

Suriye'de İdlib özelinde saldırılar daha önce başlamıştır. İki devlet arasında savaşın başlaması resmi, gayrı resmi başlaması diye bir şey olamaz. İçeride radikal gruplarla ılımlı grupları ayırma konusunda çok çaba sarf ettik. Şu anda buraya saldıran Halep'ten Humus'tan hatta güneyden daradan koridorlar açılarak ya da bilerek getirildi.

"AMACIN İDLİB'E SALDIRMAK OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Amacın zaten bunları kullanarak İdlib'e saldırmak olduğunu biliyorduk. Rejim bunları bahane ederek saldırdı. Biz dün tavrımızı koyduk. Astana ruhuna uygun bir şekilde çözülmelidir, ateşkes bunun çözümü.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN TAVRINI KOYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Ayrıca Batı ülkelerine defalarca söyledik. En son Rakka'dan nereye gönderdikleri belli değil, onları bahane ederek başka terör örgütlerini destekliyor. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için tavrını koyan tek ülke Türkiye'dir.