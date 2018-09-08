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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın başkentinde gerçekleşen Tahran Zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'nin İdlib'e yaptığı hava harekatını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Rejim bahanelerle İdlib'e saldırıyor. Amacımız saldırıları durdurmak. Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk. Bazı ülkeler kendi ajandasına göre hareket ediyor." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca saldırılar nedeniyle 2 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen dünkü zirve ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"BAZI ÜLKELER KENDİ AJANDALARINA GÖRE HAREKET EDİYOR"

"Rusya ve İran ile yoğun çaba içindeyiz. İnsani felaket olmaması için çabalıyoruz. Bazı ülkeler kendi ajandasına göre hareket ediyor.

"HALEP'TEN HUMUS'A BİLEREK GETİRİLDİ"

Suriye'de İdlib özelinde saldırılar daha önce başlamıştır. İki devlet arasında savaşın başlaması resmi, gayrı resmi başlaması diye bir şey olamaz. İçeride radikal gruplarla ılımlı grupları ayırma konusunda çok çaba sarf ettik. Şu anda buraya saldıran Halep'ten Humus'tan hatta güneyden daradan koridorlar açılarak ya da bilerek getirildi.

"AMACIN İDLİB'E SALDIRMAK OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Amacın zaten bunları kullanarak İdlib'e saldırmak olduğunu biliyorduk. Rejim bunları bahane ederek saldırdı. Biz dün tavrımızı koyduk. Astana ruhuna uygun bir şekilde çözülmelidir, ateşkes bunun çözümü.

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN TAVRINI KOYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Ayrıca Batı ülkelerine defalarca söyledik. En son Rakka'dan nereye gönderdikleri belli değil, onları bahane ederek başka terör örgütlerini destekliyor. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için tavrını koyan tek ülke Türkiye'dir.

"ÇABALARIMIZ TAHRAN ZİRVESİYLE SINIRLI DEĞİL"

Bildiride olduğu gibi Cumhurbaşkanımız da, ateşkesi vurguladı. Çatışmalar duracak, yine siyasi sürece odaklanacak. İran ile yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız Tahran zirvesiyle sınırlı değildir. Muhattaplarımızla görüşmelerimiz sürüyor.

"HEİKO MAAS İLE GÖRÜŞMEMİZDEKİ SÖZLERİM ÇARPITILDI"

Heiko Maas ile görüşmemizde de böyle bir saldırı olursa insanların evlerini terk ederek Türkiye'ye ya da başka ülkelere geleceğini söyledim, bu çarpıtıldı.

"2 MİLYON SURİYELİNİN TÜRKİYE'YE GELME İHTİMALİ VAR"

2 milyon insanın Türkiye'ye gelme ihtimali var. Böyle bir durum her yeri etkiler, ortak tedbirler almamız gerekiyor.

"İNSANİ FELAKET YAŞANIR"

Burada BM önemli. İnsanların evlerini terk etmek zorunda kalırsa barınabilmesi için hazırlık yapıyoruz. İdlib, çatışmasızlık bölgesidir, aksi takdirde insani felaket yaşanır."

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İdlib Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
siz vatandaşlık artı kira yardımı yaparsanız suriyeliler tabi akın akın gelir NEDEN ALIYORSUNUZ ÜLKEYE SAVAŞSIN PİSLİK KORKAKLAR KENDİ BATANDAŞINIZA YARDIM EDİN BIRAKIN BU PİSLİKLERİ
adanlar ülkesindeki teröristi harcıyor bize ne oluyor allah aşkına? bırak afrine cerablusa her yer suriye rejiminin olsun
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