Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: Saldırıların olabileceğini öngörüyorduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen dünkü zirve ve Suriye’deki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Rusya ve İran ile yoğun çaba içindeyiz. İnsani felaket olmaması için çabalıyoruz. Bazı ülkeler kendi ajandasına göre hareket ediyor.
Suriye'de İdlib özelinde saldırılar daha önce başlamıştır. İki devlet arasında savaşın başlaması resmi, gayrı resmi başlaması diye bir şey olamaz. İçeride radikal gruplarla ılımlı grupları ayırma konusunda çok çaba sarf ettik. Şu anda buraya saldıran Halep'ten Humus'tan hatta güneyden daradan koridorlar açılarak ya da bilerek getirildi.
Amacın zaten bunları kullanarak İdlib'e saldırmak olduğunu biliyorduk. Rejim bunları bahane ederek saldırdı. Biz dün tavrımızı koyduk. Astana ruhuna uygun bir şekilde çözülmelidir, ateşkes bunun çözümü.
Ayrıca Batı ülkelerine defalarca söyledik. En son Rakka'dan nereye gönderdikleri belli değil, onları bahane ederek başka terör örgütlerini destekliyor. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için tavrını koyan tek ülke Türkiye'dir.
Bildiride olduğu gibi Cumhurbaşkanımız da, ateşkesi vurguladı. Çatışmalar duracak, yine siyasi sürece odaklanacak. İran ile yoğun çaba içindeyiz. Çabalarımız Tahran zirvesiyle sınırlı değildir. Muhattaplarımızla görüşmelerimiz sürüyor.
Heiko Maas ile görüşmemizde de böyle bir saldırı olursa insanların evlerini terk ederek Türkiye'ye ya da başka ülkelere geleceğini söyledim, bu çarpıtıldı.
2 milyon insanın Türkiye'ye gelme ihtimali var. Böyle bir durum her yeri etkiler, ortak tedbirler almamız gerekiyor.
Burada BM önemli. İnsanların evlerini terk etmek zorunda kalırsa barınabilmesi için hazırlık yapıyoruz. İdlib, çatışmasızlık bölgesidir, aksi takdirde insani felaket yaşanır."
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