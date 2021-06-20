Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda İran, Venezuela ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar Twitter adresi üzerinden paylaştı.



