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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

20.06.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda İran, Venezuela ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar Twitter adresi üzerinden paylaştı.


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İran Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu

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