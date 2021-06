Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda İran, Venezuela ve Madagaskar Dışişleri Bakanları ile görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar Twitter adresi üzerinden paylaştı.

#ADF'de #İran, #Venezuela ve #Madagaskar Dışişleri Bakanlarıyla görüş alışverişinde bulunduk.



Exchanged views w/FMs @JZarif of #Iran, @jaarreaza of Venezuela and @Tehindrazanari1 of #Madagascar at @AntalyaDF.???????????????????????????????? pic.twitter.com/DRl9Z7sxWV