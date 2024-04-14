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  4. Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.04.2024 17:41
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Dışişleri Bakanlığı İran'ın İsrail'e yönelik İHA ve balistik füze saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması!

Dışişleri Bakalığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yayılma ve tırmanma riski barındırdığına dair uyarılarımızı uzun süredir tüm muhataplarımıza hatırlatmaktayız.

İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir."

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Dışişleri Bakanlığı İran İsrail İHA
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