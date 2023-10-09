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Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala'ya ödül verilmesine tepki!

09.10.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'ya, verilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Osman Kavala'ya ödül verilmesine tepki!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Václav Havel 'İnsan Hakları Ödülü'nün; hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan cezaevindeki Osman Kavala'ya verilmesine Dışişleri Bakanlığı'dan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez. Bu ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarfedilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır. Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir. Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Dışişleri Bakanlığı osman kavala

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