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  4. Dışişleri'nden İsrailli Bakanın sosyal medya paylaşımına tepki: Kabul edilemez

Dışişleri'nden İsrailli Bakanın sosyal medya paylaşımına tepki: Kabul edilemez

02.12.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Dışişleri'nden İsrailli Bakanın sosyal medya paylaşımına tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, İsrail-Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını vurguladı.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
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