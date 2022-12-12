Diyabetin fark edilmeyen belirtisi! Önemsiz sanılıyor ama tedavi için büyük önem taşıyor

Diyabet tüm dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Tedavi edilmeyen diyabet körlük, uzuv kaybı gibi çok ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebilse de temel belirtiler hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Doktor Paul McArdle "fark etmemiş olabileceğiniz" önemli bir semptomu paylaştı.

SIK SIK KAN TESTİ YAPTIRIN

“Kandaki glikoz (bir tür şeker) seviyesi çok yüksek olduğunda, birçok semptoma neden olabilir, ancak tip 2 diyabetli kişiler genellikle teşhisten önce herhangi bir semptom fark etmezler. Bunun nedeni, durumun yavaş gelişmesi ve yüksek risk altındaki kişilerde oldukça sık kan testleri yapmamızdır, bu nedenle erken teşhis edilir."

GECELERİ ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLERE DİKKAT

"Ancak, özellikle geceleri yorgun, susuz hissetmek ve çok işemek gibi dikkat edilmesi gereken bazı önemli belirtiler var. Yatağa bir bardak su içmeye başladığınızı veya gece tuvalete gitmek için daha çok kalktığınızı fark etmemiş olabilirsiniz."

DİĞER BELİRTİLER DE HASTALIĞI TEŞHİS ETMENİZİ SAĞLAYABİLİR

Ortaya çıkabilecek diğer "daha az belirgin semptomlar" arasında genital kaşıntı, pamukçuk, bulanık görme veya iyileşmesi daha uzun süren yaralar yer alır. Daha fazla su içme ihtiyacı, diyabetle birlikte gelen artan idrara çıkma ihtiyacıyla bağlantılıdır. Diyabetiniz olduğunda, böbrekleriniz kanınızdaki fazla glikozu uzaklaştırmak için çok çalışır. Ama bir noktada böbrekleriniz ayak uyduramaz.Mayo Clinic, idrarınızda glikoz birikir ve sonuç olarak bol miktarda sıvı getirir, diye açıklıyor.

DİYABETE NEDEN OLAN RİSK FAKTÖRLERİ

Diyabet mutlaka çok fazla şeker yemekten ibaret değildir. Kalıtsal olabilir ve diğer yaşam tarzı faktörleriyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Obezite, genel diyetiniz ve ne kadar aktif olduğunuz da diyabetin başlamasına katkıda bulunur. Doktor McArdle'a göre kan şekerinizi kontrol etmenin en iyi yolu "Şeker mutlaka diyabetin bir nedeni olmasa da, size tip 2 diyabet teşhisi konduysa, bariz şeker kaynaklarını diyetten çıkarmak önemli bir ilk adımdır" dedi.

ŞEKERSİZ ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN

Önerdiği ilk "gerçekten basit" adım, şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerden şekersiz alternatiflere geçiş yapmaktır. “Şekersiz tatlandırıcılar çay, kahve gibi sıcak içeceklerde kullanılabilir ve bu içeceklerde de şeker alımınızı azaltmada çok yardımcı olabilir.

TATLANDIRICILAR İÇİN DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMALI

Yapılan bir çalışmada, binlerce kişiden üç günlük bir süre boyunca yedikleri ve içtikleri her şeyi kaydetmeleri istendi. Araştırmacılar, düzenli olarak yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin, kalp hastalığı ve felç gibi şeyleri içeren kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin yüzde dokuz daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. . İngiliz Kalp Vakfı'nda (BHF) Kıdemli Diyetisyen olan Tracy Parker, "Bunlar gibi gözlemsel çalışmalar yalnızca bir bağlantı gösterebilir ve yapay tatlandırıcılar ile kalp ve dolaşım hastalıkları geliştirme riski arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" dedi.

