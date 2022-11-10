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Diyanetten "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

10.11.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanetten "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

Diyanetten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin rahmetle yad edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir." ifadesi kullanıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı

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