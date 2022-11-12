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Diyarbakır’da fabrikada patlama! 1 işçi hayatını kaybetti

12.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’daki, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 2’nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında patlama meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre meydana gelen patlamada 4 işçi yaralanırken yaralı işçilerden biri hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da fabrikada patlama! 1 işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 2'nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 4 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. Doğal gazla çalışan termik fırın, yaşanan doğal gaz sıkışması sonucu aniden patladı.

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Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan 4 işçi yaralanmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 4 yaralıdan durumu ağır olan yabancı uyruklu Elyas Alali hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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patlama Diyarbakır fabrika

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