Diyarbakır’da karşıya geçmeye çalışan yaya ölümden döndü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ve Diyarbakır’da yılın ilk ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Diyarbakır’daki birinci kazada, kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarptı. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yaya aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtulduğu görüldü.

DİKKATSİZLİK VE HIZ KAZALARA SEBEP OLDU

İkinci kazada ise sağ yoldan yola çıkan bir otomobil sol taraftan gelen bir başka otomobil çarpması ile yoldan çıkarak durdu. En son yaşanan kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla diğer arkadan gelenlerinde kazaya karışmasıyla birlikte zincirleme kaza yaşandığı görüldü.

Kazalara ilişkin görüntüler ise saniye saniye mobese kameralarına yansıdı.

(İHA)

