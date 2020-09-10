Diyarbakır'da kola bağımlısı genç şaşırtıyor! Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bir kıraathanede çalışan Volkan Egrik, küçüklükten bu yana bağımlı olduğu kola nedeniyle, kıraathanede işverenle yaptığı anlaşmayla günlük 50 lira yevmiye ve 5 litre kola karşılığında çalışıyor. Yaklaşık 3 yıldır kıraathanede çalışan Egrik, işe başlamadan önce günlük yevmiyesini de peşin alıyor. Aldığı yevmiyeyle 2,5 litre kola satın alıp içtikten sonra işe başlayan Egrik, kola dışında iş yerinde herhangi bir içecek içmediğini söyledi.

'İÇMEZSEM YERİMDE DURAMIYORUM'

Kolayı çok sevdiğini söyleyen Egrik, "Kola içmeden çalışamam. Kahvaltı da bile kola olmazsa kahvaltı yapamam. İçmezsem yerimde duramam, mutlaka içmem gerekiyor. Hiç rahatsız olmuyorum. Küçüklükten bu yana içiyorum. Her gün düzenli olarak içerim. Şimdiye kadar herhangi bir rahatsızlık duymadım" dedi.

'KOLA İÇMEDİĞİ ZAMAN BAŞIM AĞRIYOR DİYOR'

Kıraathane sahibi Ahmet Özden ise Volkan'ın pazarlık yaparak işe başladığını ifade ederek, kola içmediği zaman şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Özden, "Kolasını içip sonra iş başı yapıyor. 3 yıldır burada çalışıyor. Kola içmediği zaman 'Başım ağrıyor' diyor. Kola içmekten tutamıyoruz onu. Yardımcı olmak istedik. Ama kendisi kolayı çok seviyor. 'Kola içtiğimde ben rahat hissediyorum kendimi' diyor" diye konuştu.