Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya’da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde sosyal mesafe, maske kurallarının hiçe sayıldığı ve havaya rast gele ateşlerin edildiği düğünde adeta koronavirüse davetiye çıkarılarak halaylar çekildi.

Bir gencin İstanbul’dan baba evine dönüşü ile koronavirüs tespit edilen ilçede Şeyh Şeraffetin Mahallesinde 4 sokak karantinaya alınmıştı. Yapılan düğünle ilçeye koronavirüsün adeta yeniden davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İHA

