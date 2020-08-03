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Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Diyarbakır’da, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Koronavirüse rağmen yapılan düğünde halaylar çekildi, toplanan kalabalık havaya ateş açtı. Bakan Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Mardin'i yeni hasta sayılarının arttığı iller arasında göstermişti

Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya’da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde sosyal mesafe, maske kurallarının hiçe sayıldığı ve havaya rast gele ateşlerin edildiği düğünde adeta koronavirüse davetiye çıkarılarak halaylar çekildi.

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha

Bir gencin İstanbul’dan baba evine dönüşü ile koronavirüs tespit edilen ilçede Şeyh Şeraffetin Mahallesinde 4 sokak karantinaya alınmıştı. Yapılan düğünle ilçeye koronavirüsün adeta yeniden davet edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İHA

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