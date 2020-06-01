Diyarbakır'daki işkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında ‘Hafta sonu şehit olan polis ve askerlerimize başşağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddediyoruz’ denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından “Millet düşmanlarının manipülasyonları durmuyor, haliyle açıklamalarımıza devam. Tek tek düzeltelim” diyerek şu açıklamayı paylaştı:

“Türkiye, insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirmiş ve işkenceye sıfır tolerans göstermiştir.

Başta AİHM kararları olmak üzere, ulusal ve uluslararası yargı kararlarında ülkemizde işkence olmadığı açık bir şekilde karar altına alınmış, en son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporlarında, iddia edilenin aksine Türkiye’de işkence bulunmadığı raporlanmıştır.

Diyarbakır’da polisimizi şehit eden katil zanlısının yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlı muhafaza altına alınmıştır.