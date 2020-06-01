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Diyarbakır'daki işkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medyada yer alan işkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Diyarbakır'daki işkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında ‘Hafta sonu şehit olan polis ve askerlerimize başşağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddediyoruz’ denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabından “Millet düşmanlarının manipülasyonları durmuyor, haliyle açıklamalarımıza devam. Tek tek düzeltelim” diyerek şu açıklamayı paylaştı:

“Türkiye, insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirmiş ve işkenceye sıfır tolerans göstermiştir.

Başta AİHM kararları olmak üzere, ulusal ve uluslararası yargı kararlarında ülkemizde işkence olmadığı açık bir şekilde karar altına alınmış, en son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporlarında, iddia edilenin aksine Türkiye’de işkence bulunmadığı raporlanmıştır.

Diyarbakır’da polisimizi şehit eden katil zanlısının yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlı muhafaza altına alınmıştır.

Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır.

Diyarbakır valiliğince konuya ilişkin basın bilgilendirmesi yapılmıştır.

Ayrıca; haftasonu Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir.

Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir.

Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Söz konusu konuya ilişkin Ankara Valiliğince basın bilgilendirmesi yapılmıştır.

Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provakatörlerdir.

Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür.

İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir.

Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provakatif her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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