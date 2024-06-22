Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangından kahreden haber! Ölü sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdayci, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı ve Sinan Deviren öldü, etkilenen 78 kişi de hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren 5 kişiden 3'ü entübe edilirken, hayatını kaybedenler de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu’na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin’de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı. Yangınla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yaraların sarılması için Diyarbakır Valiliği'ne 3, Mardin Valiliği'ne ise 2 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

KURTARILAMADILAR

Yaralılardan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kerime Erdenli ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Fadıl Demir de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsilerinin ardından Erdenli'nin cenazesi Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde, Demir'in cenazesi ise Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mazıdağı ilçesi Yücebağ Mahallesi'ndeki yangında ölen Sinan Deviren'in babası Sıtkı Deviren ile Mardin Valisi Tuncay Akkoyun aracılığıyla telefonla görüşerek, başsağlığı diledi. Bakan Yerlikaya, görüşme sırasında, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu olayın tekrardan yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Baba Deviren ise Bakan Yerlikaya’ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





