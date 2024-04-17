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  4. Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi! "Hayvanların hastane yerleşkesinde barınmasına izin verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi! "Hayvanların hastane yerleşkesinde barınmasına izin verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

17.04.2024 14:45
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Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, ’Gazi Yaşar Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde ve bahçesinde başıboş hayvanların toplatıldığı için bir bakan yardımcısının araya girip tekrar hayvanları bahçeye getirtiyor’ iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi! "Hayvanların hastane yerleşkesinde barınmasına izin verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanede hayvanların bulunmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hastanemiz ve çalışanları hakkında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve yazışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizin önceliği hasta güvenliğini sağlamaktır. Bunun için en önemli hususlardan biri de hijyen kurallarına uyulması ve bu alanda sıkı denetimlerin yapılmasıdır. Hastane çevresinde bulunan kedi, köpek gibi hayvanların özellikle hastane acil servis, yatan hasta servisleri ve ayaktan hasta birimlerine girişi, hasta sağlığını tehlikeye atacağından engellenmektedir. Aksi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şafak Kaya, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı olarak görevine devam etmekte olup hakkında başlatılmış herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Hayvanların hastane yerleşkesinde veya binasında barınması ile ilgili izin verildiği ve bir barınak oluşturulduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu hususta hastane enfeksiyonlarını önleme şartlarının gerektirdiği tüm tıbbi tedbirler alınmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili bakanlıktan herhangi bir yetkili tarafından farklı bir talimat verilmesi de söz konusu değildir" denildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hayvan
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