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  4. Diyarbakır’da bir garip hırsızlık, yıllarca gözü gibi baktığı ağaçları çalındı

Diyarbakır’da bir garip hırsızlık, yıllarca gözü gibi baktığı ağaçları çalındı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da hırsızlar, bir işletmenin önünde bulunan çam ağaçlarını çaldı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kafe işletmecisi yaklaşık 2 yıl önce iş yerinin girişini güzel bir görünüme kavuşturmak için çam fidanları aldı. Aldığı çam ağaçlarına 2 yıldır evladı gibi bakan işletme sahibi, önceki gün dükkanını açmaya geldiğinde neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen işletmeci, 2 kişinin sabah saatlerinde gelip keşif yaptığını, gece saatlerinde de ağaçları sökmeye başladığını gördü. 2 dakikada kökünden çıkarılan ağaçların daha sonra motosikletle götürüldüğünü gören işletme sahibi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

"6 EVLADIMI KOPARIP GÖTÜRDÜLER"

İşletme sahibi Mustafa İritaş, ağaçlarını çalan hırsızların bir an önce bulunmasını istedi. İritaş, "Ayın 21’inde gece 02.50’de gelip benim çam ağaçlarımdan 6 tanesini söküp götürüyorlar. 2 kişi geliyor, görüntülerde var. Diyarbakır’da bir ilk galiba, görünmemiş bir şey. Bir arkadaşımız görmüş sabah bana söyleyince gece gelip toplayıp, yolun öbür tarafına bırakıyorlar. Sabah 06.00 civarı bir motosiklete bindirip geçip gidiyorlar. Ağacı kökten götürüp kaldırıyorlarsa onlara söyleyecek sözüm yok. Hırsızları bulsunlar, bana gelip 10 tane ağaç al deselerdi alırdım. Ben 2 yıldır bu bahçe ile uğraşıyorum, nasıl bebekle uğraşıyorsam bu bahçeyle de o şekilde ilgilendim. Gelip 6 evladımı koparıp götürdüler. Bahçeyi yaklaşık 25 bin liraya yaptım. Bu ağaçların tanesi de 250 lira. Benim ricam bu tür şeylere yetkililer biraz duyarlı olsun ve bunları bulsunlar" dedi.

(İHA)

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