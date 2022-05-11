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Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

11.05.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye hatta Avrupa’daki yetişkinlerin yarısından fazlası obez veya fazla kilolu. Birçok hastalığı tetikleyen kilo ve obezite son yıllarda insanlığı tehdit eden en önemli sorunlardan biri haline geldi. Yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin neden olduğu kilo alma, fazla kilo ve obezite Covid-19 pandemisi sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar yüzünden daha da arttı. Kilo vermek ve dümdüz bir karna sahip olmak için ipuçlarını denemeye başlayabilirsiniz.

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

İngiltere’de yayınlanan This Morning programında yayına çıkan Dr. Sara Kayat, kilo vermenin düşünüldüğü kadar zor olmadığını dile getirdi. Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sonuçları yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; obezite raporunda listenin zirvesinde Türkiye ve İngiltere yer alıyor. Verilere göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1. İngiltere’de ise yetişkinlerin yarısından fazlasının (yüzde 63) aşırı kilolu veya obez olarak sınıflandırıldığını ortaya koydu.

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Dr. Sara Kayat şunları söyledi: “Bel çevrenizi ölçmek iyi bir başlangıç noktasıdır. Örneğin 1.80 boyundaysanız belinizin ortalama 70 cm olmasını istersiniz. Ama 85 cm üzeri iseniz, o zaman o sağlıksızdır. Sağlık uzmanı şunları ekledi: "Diyet söz konusu olduğunda, orada çok fazla tavsiye var ama ben beş ipucu vermeyi seviyorum." Peki, kendinizi kısıtlamadan dümdüz bir karna sahip olmak için neler yapmak gerekiyor?

YEMEK YERKEN DİKKATLİ OLUN

Dr. Sara Kayat, yemek yerken mutlaka bir masada belirli porsiyonlarda yavaş yavaş ve çok çiğneyerek yemek yenmesi gerektiğini belirtti. Asla televizyonun karşısında çok büyük porsiyonlarla yemek yemeyin.

DOĞRU YİYECEKLERDEN BOL BOL TÜKETİN

Daha düşük kalorili daha yüksek besleyici gıdaları seçmek kilo vermenize yardımcı olabilir. Diyet söz konusu olduğunda çok kısıtlayıcı hissetmeyin.

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ATIŞTIRMALIK

Atıştırmak için kendinizi kötü hissetmeyin, ancak doğru yiyecekleri seçtiğinizden, işlenmiş tuzlu ve şekerli atıştırmalıklardan kaçındığınızdan emin olun.

ALKOLDEN UZAK DURUN

Düşük alkollü ve alkolsüz içecekleri seçmek kilo vermenize yardımcı olabilir.

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın, mum yakın...Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın, mum yakın...

ŞOK DİYETLERDEN UZAK DURUN

Kilo vermek için hızlı sonuç almak isteyenler genelde şok diyetler uygulamak ister. Ancak Dr. Sara, kilo vermek için şok diyetlerin sağlıksız, sürdürülemez olduğunu dile getiriyor. Şok diyetleri destekleyen bir sürü insan olduğunu ancak işe yaramadığını belirtiyor. Dr. Sara şok diyetler hakkında, metabolizmayı etkileyeceğini, vücudun düzenini değiştireceğini ve eskisinden daha çok kiloyu daha hızlı alınabileceğini belirtiyor.


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