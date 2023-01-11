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Diz ağrısı yaşıyorsanız sakın zaman kaybetmeyin! 5 ay içerisinde ölümcül olabiliyor

11.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudun belirli bölümlerinde yaşanan ağrılar genellikle göz ardı ediliyor. Genellikle oturuş ve duruş bozukluğu nedeniyle kaynaklanan bu ağrıların uzun süre boyunca geçmemesi çok ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Uzmanlar diz ağrılarının beş ay içerisinde ölümcül olabilen hastalığın belirtisi olduğunu belirtiyor.

Diz ağrısı yaşıyorsanız sakın zaman kaybetmeyin! 5 ay içerisinde ölümcül olabiliyor

Kanser çağımızın en sık rastlanan ve tehlikeli olan hastalıkları arasında bulunuyor. Kanseri erken teşhis etmek bu hastalığın risklerini azaltabiliyor. En tehlikeli kanser türleri arasında yer alan akciğer kanseri akciğerlerdeki hücrelerin anormal büyümesini tetiklediğinde ortaya çıkar. Ne yazık ki, akciğer kanseri genellikle geç teşhis edildiği için kötü sonuçlara neden olmaktadır. Akciğer kanserinin belirtilerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.

BAŞLARDA BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR

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Birkaç sağlık kurumuna göre, akciğer kanserinde bir tümör metastaz yaparsa veya bağ dokusu bölgelerine yayılırsa diz ağrısı oluşabilir. Alternatif olarak diz ağrısı, neoplastik sendromlar gibi akciğer kanserinden kaynaklanan olağandışı komplikasyonlardan kaynaklanabilir. Akciğer kanseri, başlangıçta semptomların olmaması nedeniyle genellikle hastalığın ilermesine neden oluyor. Bu, çok sayıda vakada, teşhis konulduğunda tümörün komşu dokulara yayıldığı anlamına geliyor.

DİZDE ORTAYA ÇIKAN SAĞLIK SORUNLARINA DİKKAT

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Akciğer kanserinde, metastaz sıklıkla beyni, lenf düğümlerini, karaciğeri ve adrenal bezleri etkiler, ancak sinovyal doku da dahil olmak üzere vücudun hemen hemen her yerine yayılabilir. Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi Arşivi'nden araştırmacılar, "Akciğer karsinomu sinovyal dokuya metastaz yapan en yaygın birincil malignitedir ve diz eklemi en sık etkilenen eklemdir" diyor. Genel olarak konuşursak, sinoviyal doku, vücudun eklemlerini çevreleyen proaktif zarlarda bulunan bir tür bağ dokusudur.
Diz, metastaz yapan bir tümör tarafından etkilendiğinde, semptomlar şunları içerir:

  • Ağrı
  • Şişme
  • Ayakta durma yeteneğinde azalma
  • Dizi düzeltme yeteneğinde bozulma

HASTALIK TEŞHİS EDİLDİKTEN SONRA HAYATTA KALMA SÜRESİ BEŞ AY

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Bu semptomlar bazen tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde beş ila 10'unu oluşturan büyük hücreli akciğer kanserinde görülür. Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi Bildiriler Arşivi'ndeki bilim adamları, "Bu, genellikle bir akciğer malignitesinin koku hücresi, skuamöz hücre veya adenokarsinom özelliklerini göstermediği tanı olduğundan, bir dışlama teşhisidir" diye açıklıyor. "Maalesef, tüm sinovyal metastazlar beraberinde korkunç bir prognoz getiriyor. Keşiften sonra ortalama hayatta kalma süresi beş aydır.”

TÜMÖR VÜCUDUN DİĞER BÖLGELERİNE YAYILABİLİR

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Bazı akciğer kanseri hastalarının, belirgin belirtiler göstermeye başlamadan önce bir tümörle yıllarca yaşadığını not etmek önemlidir. Ancak hücreler kontrolden çıktıktan sonra, akciğerin yakın bölgelerini yok edecek bir tümöre dönüşürler. Harvard Health, "Sonunda, tümör hücreleri yakındaki lenf düğümlerine ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir" diye açıklıyor.

HASTALIK ERKEN EVREDE TEŞHİS EDİLİRSE İYİLEŞME ŞANSI YÜKSEK

En yaygın belirtiler, kalıcı veya sıklıkla tekrarlayan bir öksürüğü içerir. Hastalar sıklıkla, sürekli nefes darlığı veya nefes alırken ağrı ve ağrı dahil olmak üzere, nefes almalarıyla ilgili başka komplikasyonlar yaşarlar. Neredeyse tüm kanserlerde olduğu gibi, hastalığı en erken evrelerinde yakalamak, hayatta kalmanın anahtarıdır. Cancer Net'e göre, küçük, erken evre akciğer kanseri olan hastalar için iyileşme oranı yüzde 80 ila yüzde 90 kadar yüksek olabilir.

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