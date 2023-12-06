DMM'den Filistinliler ile ilgili iddiaya yanıt

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken sosyal medyada "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası ortaya atılmıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İsrail ordusunun sosyal medyada propagandasını yürüten isimlerden gazeteci Edi Cohen'in paylaştığı görüntülerle ilgili, 'Filistinliler görüntü kurguluyor' iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin mizah amaçlı kaydedildiği ve 2 yıl önce sosyal medya platformlarında dolaşıma girdiği tespit edilmiştir."

İsrail ordusunun sosyal medyada propagandasını yürüten isimlerden gazeteci Edi Cohen'in paylaştığı görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.



İddiaya konu görüntülerin mizah amaçlı kaydedildiği ve 2 yıl önce sosyal medya platformlarında… pic.twitter.com/PWTSsFOCCI — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 6, 2023







