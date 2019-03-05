Doğacak bebeğini göremeden trafik terörüne kurban gitti

Sanığın, en üst sınırdan ceza almasını istediklerini belirten trafik terörü kurbanı olan Satılmış Fırat'ın ablası diş teknisyeni Burcu Kınayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir kusurunun olmadığını öne sürdüğü kardeşinin, 2 ay sonra doğacak kız çocuğunu kucağına alamadan can verdiğini vurguladı.

Tutuklu sürücü Gökhan G. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Polisin tutanağı ve hastane raporlarında hem sürücünün hem de ölen Satılmış Fırat'ın alkollü oldukları belirlendi. Bilirkişi raporuna göre, şerit ihlali yaptığı saptanan otomobil sürücüsü kusurlu bulundu. Ölen kişinin olay anında alkollü oluşunun ise kazaya bir etkisinin olmadığı ileri sürüldü.

Kınayman, "Sürücü azami hız limiti saatte 50 kilometre olan yerde 120 kilometre hızla ilerliyor. 2 yıl önce trafikten men edilmiş, alkollü ve şerit ihlali yapıyor. Kazadan sonra inip aracındaki hasara baktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor." dedi.

- İmza kampanyası başlattılar

Burcu Kınayman, kardeşine çarparak ölümüne neden olan sürücü gibi alkollü araç kullanarak insanları hayattan, yakınlarından koparanlara en yüksek cezaların verilmesi için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Bu konuda kamuoyu oluşturmak için herkesten destek beklediklerini söyleyen Kınayman, "FıratİçinAdalet" başlığıyla sosyal medya üzerinden de kampanya başlattıklarını kaydetti.

Kınayman, "2 ay sonra doğacak yeğenim babasız kaldı. Kardeşim için adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ehliyetine alkolden el konulmuş"

Kınayman ailesinin avukatı Erkan Yücel Dönmez ise sanığın daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu dikkati çekerek kaza sırasında sürücünün ehliyetsiz olduğunu ifade etti.

Bilirkişi raporuna göre şerit ihlali yapan sürücünün "tamamen kusurlu" olduğunu belirten Dönmez, ölen Satılmış Fırat'ın ise olayda herhangi bir kusurunun olmadığını belirtildiğini dile getirdi.

Dönmez, sanığa hak ettiği cezanın verileceğine inandıklarını ifade etti.

