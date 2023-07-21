Doğal gaz hattında korkunç patlama: Yol resmen ikiye yarıldı! 1 ölü 48 yaralı...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti olan Johannesburg'ta korkunç bir olay meydana geldi.

YOL RESMEN ORTADAN İKİYE YARILDI...

Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg merkezindeki Bree Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın, caddenin altından geçen bir doğal gaz hattındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Lesufi, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 48 kişiden 12'sinin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Patlamanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.

Ortaya çıkan görüntülerde patlamayla birlikte yolun ikiye yarıldığı ve üzerindeki araçların havaya uçtuğu görülüyor. (İHA)

