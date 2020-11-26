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Doğal gaz patlaması apartman sakinlerini korkuttu

26.11.2020 23:54 | Son Güncelleme:
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Doğal gaz patlaması apartman sakinlerini korkuttu

İzmit'te, 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Daire hasar görürken, patlama sesiyle büyük korku yaşayan apartman sakinleri sokağa döküldü.

Olay saat 22.00 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Mevlüt Göngör evinin salonunda oturduğu sırada evinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle büyük hasar oluşan evin penceresi çerçeveleriyle beraber aşağı düştü. Apartman sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada büyük panik yaşayan apartman sakinleri sokağa döküldü. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri evde incelemede bulundu. Yaşanan patlama sırasında evde bulunan Mevlüt Güngör olayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘DEPREM OLDU SANDIK’

Olayın yaşandığı evin bir alt katında oturan Şaban Şengül, büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Bomba patlar gibi bir patlama oldu, deprem oldu sandık. Bir baktık ki arka balkondan aşağıya komple cam çerçeve ne varsa inmiş. Meğerse doğal gaz patlamış, bizim evde hiçbir şey yok ama üst kat sanki bir savaş alanı gibi. Çok korktuk, deprem oldu ev çökecek zannettik. Resmen bomba patlamış gibi bir ses oldu bizler de ister istemez dışarı çıktık.” dedi. (DHA)

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