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Doğal şifa kaynağı! Cinsel gücü artırıyor, enfeksiyonları söküp atıyor

28.04.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda kullanmadığımız ama oldukça faydaları olan birçok gıda bulunuyor. Unutulmaya yüz tutan darülfülfül baharatının faydaları da duyanları şaşırtıyor. Uzun biber olarak da bilinen darülfülfül mesir macununun da içinde kullanıyor. Darülfülfülün cinsel gücü artırma ve enfeksiyonları giderme gibi birçok faydası bulunuyor.

Doğal şifa kaynağı! Cinsel gücü artırıyor, enfeksiyonları söküp atıyor

Osmanlı’da ilaç yapımında kullanılan darülfülfül günümüzde oldukça az kullanılıyor. Kozalak şeklindeki meyvelerinin öğütülmesiyle baharat olarak kullanılan bu bitkinin tadı karabibere benzer olsa da daha baskın tada ve kokuya sahip. Kökeni Doğu Hindistan'a dayanan darülfülfülün sağlık için birçok faydası bulunuyor.

DARÜLFÜLFÜL FAYDALARI

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  • Yüksek oranda vitamin ve fenol bileşikler içeren darülfülfül, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Özellikle soğuk algınlığında çay şeklinde tüketilmesi önerilen bitki, vücut ısısını arttırır ve toksin maddelerin vücuttan ter yoluyla atılmasını sağlar.
  • İştah arttırıcı özelliği nedeniyle özellikle iştahsızlık çeken çocuk ve erişkinlerde bal ile birlikte tüketilmesi önerilen darülfülfül, yemek ve salatalara katılarak iştahı artırır.
  • Sindirim sistemine faydalı etkileri ile ön plana çıkan bitki, sindirimi zor besinlerin hazmını kolaylaştırır, gaz oluşumunu önler ve oluşan gazları söktürür. Mide şişkinliğini de önleyerek refllü oluşumuna karşı vücudu korur.

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  • Mide ve bağırsak enfeksiyonlarını tedavi edici etkiye sahip olan bitki, idrar söktürücü özelliği ile toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
  • İçeriğinde yer alan fenol bileşenlerin sakinleştirici etkisi nedeniyle özellikle depresyon ve anksiyete tedavisinde önerilen darülfülfül. Sinir sistemini güçlendirir.
  • Vücuda enerji vererek hem vücudun genel sağlığının korunmasına yardımcı olur hem de cinsel gücü ve performansı arttırır.

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  • İnsülin metabolizmasındaki faydaları nedeniyle şeker hastaları tarafından da tüketilmesi önerilen darülfülfül, diyabetin vücutta yarattığı hasarların onarılmasında önemli rol oynar.
  • Toksin maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan darülfülfül yağ hücrelerine ulaşımı kolaylaştırarak yağ yakımını arttırır. Aynı zamanda bitkinin termojenik etkisi vücudun bazal metabolizma hızını arttırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflama diyetlerinde darülfülfül çayı kullanılması ve baharat olarak yemeklere eklenmesi diyetin etkinliğini arttırır.
  • Vücut ısını arttıran darülfülfül aynı zamanda vücudun savunma mekanizmasını daha etkin hale getirir. Özellikle mide üşütmelerinde darülfülfül tüketilmesi midenin kendini kısa sürede toparlamasına yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısını önler ve kusmayı engeller.

DARÜLFÜLFÜL ZARARLARI

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Bu bitki fazla miktarda tüketilirse, romatizmal ağrıları tetiklerken, aynı zamanda yüksek tansiyon, damar sertliği, bağırsak iltihabı ve egzama gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.

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