Doğal ve ışıltılı etki bırakan en iyi BB krem çeşitleri

İlk olarak herkesin merak ettiği "BB krem nedir ve ne işe yarar?" sorusuyla başlayalım. BB kremleri en basit haliyle cilt tonunu eşitleyerek cildinizdeki pürüzleri kapatmaya yarayan ve nemlendirici özelliği bulunan ürünler olarak tanımlayabiliriz. Ciltteki ince çizgileri doldurarak doğal ve eşit bir görünüm sağlar ve cildinizi kurutmadan nemlendirir. Makyaj yaparken kolaylık sağlayacağı için size zaman kazandırır. İsterseniz fondötenden önce baz olarak, isterseniz tek başına kapatıcı olarak BB kremi tercih edebilirsiniz. Peki ama sizin için en doğru BB krem hangisi? Cilt tipine göre kategorilere ayırdığımız listemizde tüm sorularınıza cevap bulacaksınız.

BB Krem ve CC Krem Farkı Nedir? Neden BB Krem Kullanalım?

CC kremler ile BB kremler arasındaki en büyük fark kullanım amaçlarının farklı olması. CC kremler daha çok yüzün belirli bölgelerinde olan lekeler ve kızarıklıklar ile ilgilenirken BB kremler daha çok cilt tonunu dengelemekle ve cildi nemlendirmekle ilgilenir. BB kremlerde daha ışıltılı bir görünüm sağlanabilirken CC kremler daha mat bir görünüm sağlar. CC kremlerin leke ve kızarıklıkları tedavi etme etkisi nedeniyle ürünlerin renk tonları sorunlara özgü olarak belirlenir. BB kremler ise daha çok açıktan koyuya doğal ten rengi tonlara sahip olur.

Eğer cildiniz kızarmaya veya lekelenmeye eğilimliyse CC kremi tercih edebilirsiniz. Ancak cildinizde daha çok renk tonu eşitsizliği ve nem sorunu varsa BB kremler daha doğru bir tercih olur. BB kremin fondötenden farkı ise yüzünüzde onun kadar ağır bir his bırakmaması ve gözenekleri tıkayarak siyah nokta veya akne problemine neden olmamasıdır. Etkili bir uygulama için kendi cilt tonunuza göre koyu veya açık ton BB kremleri tercih edebilirsiniz. "BB krem nasıl kullanılır?" sorusuna gelince, bir fırça ya da sünger yardımıyla uygulayabileceğiniz gibi parmak uçlarıyla da doğrudan uygulayabilirsiniz.

Tercih Sizin: Cilt Tipinize Uygun BB Krem Önerileri

BB krem kullananların çoğu mümkün olduğunca efektif ürünleri tercih ediyorlar. Hem makyaj bazı, hem kapatıcı, hem de güneş koruyucu olarak kullanılabilen BB kremler sayesinde yalnızca bir ürün ile birçok işlevi yerine getirebilirsiniz. Cildinizin yağlı, karma, kuru veya normal olması ürün seçiminizi belirleyen en önemli faktörlerden biri. Peki hangi ürün, hangi marka kullanmalıyım derseniz cevabı listemizde bulabilirsiniz.

1. Yağlı veya Karma Ciltler İçin BB Krem Önerileri

Yağlı, karma veya akneye eğilimli ciltler için ürün seçimi yapmak her zaman zor bir karar. Bu nedenle böyle bir cilde sahipseniz ürünlerin özellikleri ve içerikleri konusunda çok dikkatli olmanız gerekir. Yağsız formüle sahip olan BB kremler ya da parlak olmayan BB kremleri tercih etmeniz cildiniz için faydalı bir karar olabilir. Karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için kullanılabilecek BB kremleri sizin için inceledik.

Garnier Skin Naturals Saf & Temiz BB Krem:

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Yağlı ve akneye eğilimli bir cildiniz varsa salisilik asit içerikli olan bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Garnier Saf & Temiz BB krem cildinizdeki akne ve gözenek sorunlarıyla mücadele ederken aynı zamanda cilt tonunuzu eşitler. Yağlı cildin parlak görünümünü alarak daha dengeli, doğal ve ışıltılı görünmesini sağlar. İçeriğinde bulunan mineral pigmentler, cildinizi besler ve ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. SPF 15 güneş koruyuculuğu ile cildinizi zararlı ışınlardan korur. Salisilik asit ile cildinizi yağlandırmadan makyaj yapabilmeniz için uygun bir alt yapı sağlar.

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Clinic Anti-Blemish Solutions BB Krem:

Yağlı, akneye eğilimli, sivilceli veya geniş gözenekli bir cilde sahipseniz ve kapatıcılığı yüksek BB krem arıyorsanız bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Güneşten koruyucu etkisi 40 faktör olan Clinic Anti Blemish Solutions, yüzünüzü güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda cildinizdeki kızarıklık ve sivilce lekeleri ile de savaşır. Hafif yapısı sayesinde cildinizde yağ birikimine neden olmaz, gözeneklerinizi tıkamaz ve yeni aknelerin oluşumunu önler. Nemlendirici özelliği ile yağlı ciltlerin ihtiyacı olan oranda nem sağlar ve cildi kurutmadan bakım yapar.

Birçok işleve sahip olan bu ürünü daha detaylı bir şekilde incelemek için tıklayın.

Flormar Anti Blemish BB Krem:

Güneş koruyuculuğu 15 faktör olan bu ürün, güneşe karşı hassasiyeti az olanlar için tercih edilebilir. Cildinizi hem nemlendirir hem de cilt tonunuzu eşitler. Bununla da kalmayarak cildin tamamen pürüzsüz görünmesini sağlar, yağ dengesini korur, cilde canlı ve ışıltılı bir görünüm kazandırır. 6 farklı renk seçeneği olan bu üründe en açık tondan en koyu tona kadar cildinize uygun olanı bulmanız oldukça kolay. Hafif yapısı ile ağırlık hissi yaratmayan Flormar BB kremi fondöten fırçası veya parmak uçlarıyla yüzünüze uygulayabilirsiniz.

Ürünü detaylı olarak incelemek için tıklayın.

2. Kuru ve Hassas Ciltler İçin BB Krem Önerileri:

Kuru ciltliler genel olarak nemlilik konusunda sorun yaşarlar ve bu durum fondöten gibi herhangi bir kapatıcı sürdüklerinde ciltlerinde pullu bir görünüme neden olabilir. Siz de kuru bir cilde sahipseniz BB kremle makyaj yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kuru ve hassas ciltler için BB krem önerilerimiz!

La Roche Posay Hydreanne BB Krem

Cildinizin ihtiyaç duyduğu beş farklı etkiyi tek bir ürünle karşılamaya ne dersiniz? La Roche Posay Hydreanne BB Krem, içerdiği termal su ve hyaluronik asit sayesinde cildinizi 12 saat boyunca nemlendirir. Bunun yanı sıra zengin selenyum içeriği ve shea yağıyla cildinizi besler, bakım yapar ve hassasiyetinizi yatıştırır. Arındırılmış mikropigmentler ile cildinizi daha canlı gösterir ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. 20 faktör güneş koruyucu özelliği, UVA ve UVB filtreleri ile E vitamini özleri sayesinde güneşin zararlı ışınlarından ve serbest radikallerden korur. Komedojenik bir ürün olmadığı için alerjiye sebep olmaz.

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Dead Sea Spa Magik BB Krem

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Kapatıcılık etkisi yüksek olan bu BB krem, kuru veya hassas cilde sahip olanların en çok tercih ettiği kozmetikler içinde yer alıyor. Dead Sea Spa Magik ile makyaj yaparken adeta fondöten sürmüş gibi bir etki hissedebilirsiniz. Ancak bu durum sizi endişelendirmesin çünkü ürün cildinizdeki kusurları kapatırken gözeneklerinizi tıkamaz ve cildinizin nefes almasına engel olmaz. Bu ürünün her cilt tonuna uygun seçeneklerini bulabilirsiniz. Etkisinin daha fazla olması için ürünü kullanmadan önce yüzünüzü iyi bir temizleyici tonikle temizleyebilirsiniz. İçerdiği E ve C vitaminleri ile cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı yapar.

Kuru veya hassas ciltli iseniz ve kapatıcılığı iyi olan bir BB krem arıyorsanız sizi buraya alalım.

L'oreal Paris Glow Cherie Işıltı Veren BB Krem

Sedef özü içeriği ile ışıl ışıl bir cilde sahip olmanızı sağlayan bu ürün ile cildiniz daha aydınlık ve eşit görünür. BB krem formunda renkli bir nemlendirici olarak kuru cildinize ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Açık, orta ve koyu olmak üzere üç farklı tona sahip olan ürünle kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz. Doğal ve ışıltılı bir etki bırakarak ten makyajınızı muhteşem bir şekilde tamamlar. Kapatıcılığı sayesinde tek bir ürünle hızlı bir makyaj yapabilirsiniz.

Siz de hem cildim nemlensin hem de ışıldayım diyenlerdenseniz buyurun!

3. Normal Ciltler İçin BB Krem Önerileri

Normal ciltler, en sorunsuz olan ve hemen her ürünü kolaylıkla kaldırabilen cilt tipi olarak bilinir. Ancak bu hiç bir zaman önünüze gelen her ürünü kullanabileceğiniz anlamına gelmez. Özellikle makyaj bazı ya da kapatıcı olarak kullandığınız ürünlerin içerikleri ve kalitesine çok dikkat etmelisiniz. Sıcak ve soğuk hava şartlarında cildinizi destekleyebileceğiniz ve nem dengesini koruyabileceğiniz ürünler kullanmanız gerekebilir. Normal cilt tipine sahipseniz günlük rutininize dahil edebileceğiniz BB kremlere aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Maybelline Dream Satin BB Krem

BB krem kullananlar tarafından en çok önerilen ve uygun fiyatlı ürünlerden olan Maybelline Satin Dream, yüksek kapatıcılık özelliğine sahip. Hafif, jel yapısındaki formu ile cildinize ağırlık yapmadan doğal ve ışıltılı bir bitiş sağlar. Bu özelliği sayesinde cildinizin renk tonu eşitlenirken hem daha fresh hem de daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Cildinize pürüzsüzlük sağlarken aynı zamanda 30 faktör güneş koruma özelliği ile güneşin zararlı ışınlarından korunmanıza yardımcı olur.

Farklı renk tonlarına sahip olan bu üründe kendi cilt tonunuzu bulmak için buraya tıklayabilirsiniz.

L'oreal Skin Paradise BB Krem

Su bazlı formülü sayesinde ciltte doğal ve ışıltılı bir görünüm sağlayan bu ürün, en çok tercih edilen BB kremler arasında. İçeriğindeki zencefil, aloe vera, güvercin ağacı özü ile cildinize besleyici bir bakım yaparken, ihtiyacınız olan nemi de sağlar. Yüksek kapatıcılık sağlayan pigmentler sayesinde cildinizdeki tüm kusurları ve yaşlanma belirtilerini başarıyla gizler. 20 faktör güneş koruma özelliği ile cildi zararlı UV ışınlarından korur. 24 saat boyunca nem sağlayarak cildinize canlılık ve elastikiyet katar.

Bu ürünle kadife gibi yumuşak ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için tıklayın.

Lancome Skin Feels Good BB Krem

Bitkisel kaynaklı gliserin ve hyaluronik asit içeriği ile cildi hem nemlendirip hem de bakım yapan bu BB krem, yüzünüzde doğal ve aydınlık bir görünüm sağlar. Fiyat açısından diğer ürünlere göre pahalı olsa da uzun vadeli kullanımda cildinizdeki değişimi gözlemleyebilirsiniz. Su bazlı yapısı ile ciltteki tüm kusurları, çizgileri, yaşlanma belirtilerini gizler. Işıltılı ve doğal bitişi sayesinde sizi tazelenmiş sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşturur. Yaşlanma karşıtı etkisi ile kırışıklıklarınızla savaşır, ince çizgilerinizi doldurarak ortadan kaldırır.

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L'oreal Paris C'est Magic BB Krem

Hafif ve fresh bir cilt görünümünü sevenlerin baş tacı olan bu BB krem cildinizi beslerken ona ihtiyacı olan bakımı sağlar. İçerdiği antioksidanlar ve incir özleri ile cildinizi nemlendirerek sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. İncecik yapısı ve 20 faktör güneş koruma özelliği ile cilt bariyerini dış etkenlerden korur. Uygulama sırasında cilde kolay dağılır ve cilt tonunuzu doğal bir şekilde eşitler. Fondöteni aratmayan kapatıcılığı sayesinde teninizle bütünleşir, harika bir makyaj yapmanıza olanak tanır.

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