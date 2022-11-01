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Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için kışa girmeden hemen yapın! Faturayı yüzde 25 azaltır

01.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artan elektrik ve doğalgaz faturaları oldukça cep yakıyor. Birçok kişi faturaları düşürmek için evde tasarruf nasıl yapılır? diye araştırmalarda bulunuyor. Uzmanlar faturanızı yüzde 25 azaltacak olan yöntemi uygulayarak kış mevsimini çok daha sıcak geçirebileceğinizi vurguluyor.

Doğalgaz faturasından tasarruf etmek için kışa girmeden hemen yapın! Faturayı yüzde 25 azaltır

Doğalgaz faturaları kış aylarında bütçeyi zorlayabiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak için tasarruf yöntemleri arayan kişiler sık sık evde tasarruf nasıl yapılır? araştırmalarında bulunuyor. Faturaları düşürmek için basit ama etkili yöntemler bulunabiliyor. Kombi Bakım Ustası Cem Bingöl, "Yıl da en az bir kez kombinizin bakımını yaptırmanız güvenli bir kış mevsimi geçirmeniz için yeterli olacaktır. Kombi ve petek bakımları ile faturada yüzde 25’e varan tasarruf sağlamak mümkün” dedi.
Usta Cem Bingöl, bakımın önemini ve doğalgaz tasarrufunun nasıl sağlanacağının detayları ile anlattı.

KOMBİ BAKIMLARINI KIŞ BAŞLAMADAN YAPTIRIN

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Düzenli olarak kombi ve petek bakımlarının yapıldığı takdirde faturalarda yüzde 25’e varan tasarruf sağlanabileceğini söyleyen Kombi Bakım Ustası Cem Bingöl, “Havalar soğumaya başladı. Bizler de artık kombilerimizi yakmaya başladık. Ama kombi bakımları önemli. Biz normalde müşterilerimize kombi bakımlarının yetkili servisler tarafından yaz aylarında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz, çünkü kış aylarında hem yoğunluk artıyor, hem de vatandaşlara zamanında yardımcı olamayabiliyoruz. Bu yüzden vatandaşlar yaz aylarında kombi bakımlarını yaptırırlarsa hem sıcak hem de güvenli bir kış geçirebilirler. Kombiden alınan verim artarken düzenli olarak yaptırılan kombi ve petek bakımları ile faturada yüzde 25’e varan tasarruf
sağlamaları mümkün” dedi.

BAKIM ZAMANININ AKSATILMASI KOMBİYİ BOZUYOR

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Kombilerde geri dönüşü olmayan arızaların olmaması için bakımların önemine vurgu yapan Bingöl, “Bu yıl bakımlar 350 TL'den yapılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda yetkili firmaları arayarak randevu alabilirler ve kış gelmeden bakımlarını yaptırabilirler. Zaten bakımı zamanında yaptırılmaya kombilerin kış aylarında arıza vermesi muhtemeldir. Yaz aylarında stabil bekleyen ve bakımı yapılmayıp çalışmayan kombilerin çeşitli parçalarında zamanla deforme olurken kış aylarında kombinin tamamen kullanılamayacak hale kadar gelebiliyor. Zamanında 350 TL'lik bir bakım yaptırılarak, sıfırı 10 bin TL'den başlayan kombi almaktan uzak kalabilirler" diye konuştu.

YETKİLİ SERVİSLERE YAPTIRIN

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Her işte olduğu gibi kombi bakımında da işin ehli yetkililerden destek alınması gerektiğine vurgu yapan Kombi Bakım Ustası Cem Bingöl, ”Her işte olduğu gibi kombi bakımında da yetkili servislerden destek alınması gerekiyor. Devletimiz bu konuda önemli adımlar attı. Kombi bakımlarını sadece 'Gaz yakıcı cihaza müdahale’ belgesi yetkili servislere yaptırılmalı. İşlerde daha sonra problem yaşanmaması için bu belgeye sahip yetkililer ile çalışılması gerekiyor. Önceden soba zehirlenmenin de olduğu gibi gaz da patlayabilen tehlikeli bir madde, onun için vatandaşlar kendileri müdahale etmemeleri gerekiyor. Kombi üreticileri periyodik bakımda 6 aylık aralıkları öneriyorlar ancak, yıl da bir kez de kombinizin bakımını yaptırmanız sağlık ve güvenli kış geçirmeniz için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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