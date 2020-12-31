Doğanın insanlara sunduğu mucizevi yöntem: Oil pulling

İnternette sık sık karşımıza çıkmasıyla birlikte oil pulling ne işe yarar? gibi sorularda sorulmaya başlandı. Çok çeşitli faydaları olan bu tekniğin uygulaması da oldukça basit ve pratiktir. Ağız sağlığı başta olmak üzere migren, sinüzit, böbrek sağlığı, egzama ve kalp hastalıkları gibi bir çok alanda faydaları bulunmaktadır.

Oil pulling (Yağ Çekme) Nedir?

Türkçede yağ çekme olarak bilinen oil pulling, susam yağı ya da hindistan cevizi yağını ağız içerisinde gezdirme işlemine verilen addır. Bu işlem 15-20 dakika boyunca uygulanmalıdır. Keşif tarihi binlerce yıl öncesine dayanan oil pulling, önceden yalnızca susam yağı ile yapılmaktaydı. Susam yağının o zamanlar kolaylıkla bulunabilmesi ve kolay üretilebilmesi bunun en temel sebeplerinden biridir.

Uygulanmaya başladığı en eski tarihlerde yağ çekme işleminin tam olarak hangi amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Şu anki bilim adamları, o zamanlar yağ çekme işleminin faydasının bilinmeden uygulandığını savunmaktadır. Ancak içerisinde omega yağ asitlerini barındıran ve antibakteriyel özelliği bulunan susam yağı, yalnızca bu özellikleri sayesinde bile çeşitli hastalıkları iyileştirebilecek şifa kaynağıdır.