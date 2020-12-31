Doğanın insanlara sunduğu mucizevi yöntem: Oil pulling

İnternette sık sık karşımıza çıkmasıyla birlikte oil pulling ne işe yarar? gibi sorularda sorulmaya başlandı. Çok çeşitli faydaları olan bu tekniğin uygulaması da oldukça basit ve pratiktir. Ağız sağlığı başta olmak üzere migren, sinüzit, böbrek sağlığı, egzama ve kalp hastalıkları gibi bir çok alanda faydaları bulunmaktadır.
Türkçede yağ çekme olarak bilinen oil pulling, susam yağı ya da hindistan cevizi yağını ağız içerisinde gezdirme işlemine verilen addır. Bu işlem 15-20 dakika boyunca uygulanmalıdır. Keşif tarihi binlerce yıl öncesine dayanan oil pulling, önceden yalnızca susam yağı ile yapılmaktaydı. Susam yağının o zamanlar kolaylıkla bulunabilmesi ve kolay üretilebilmesi bunun en temel sebeplerinden biridir.
Uygulanmaya başladığı en eski tarihlerde yağ çekme işleminin tam olarak hangi amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Şu anki bilim adamları, o zamanlar yağ çekme işleminin faydasının bilinmeden uygulandığını savunmaktadır. Ancak içerisinde omega yağ asitlerini barındıran ve antibakteriyel özelliği bulunan susam yağı, yalnızca bu özellikleri sayesinde bile çeşitli hastalıkları iyileştirebilecek şifa kaynağıdır.
Oil pulling’in faydaları vücudun birçok farklı bölgesinde olmakla birlikte işlem ağız yoluyla yapıldığından öncelikle ağız sağlığı açısından ele almak gerekir. Hindistan cevizi yağı ve susam yağı başlı başına şifa kaynağıdır. Doğru şekilde uygulanırsa faydaları kat ve kat artmaktadır. Yağ çekme işlemi ağız ile yapıldığından, genellikle faydanın büyük bir çoğunluğunu yine ağız görür. Yağ çekme işleminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Diş eti rengindeki renk değişimleri(özellilkle sararmalar) yağ çekme işlemi ile kolaylıkla geçirilebilmektedir.
Oil pulling yapanlar genellikle memnun olduklarını, özellikle ağız bölgesine etki ettiğini söylemektedir. Kullananların bir kısmı oil pulling işleminin zayıflattığını da söylemektedir.
Oil pulling’in zayıflattığı haberinden sonra oil pulling zayıflama hayali kuran insanların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Peki oil pulling gerçekten zayıflatıyor mu? cevabına gelin birlikte bakalım:
Bilimsel olarak yağ çekmenin (oil pulling) zayıflamaya bir etkisinin olup olmadığı bilinmektedir. Ancak oil pulling işlemini yaparken kullanılan malzemelerden yola çıkarak, oil pulling’in zayıflatıp zayıflatmadığıyla ilgili çıkarım yapabiliriz.
Oil pulling işlemi sırasında genellikle hindistan cevizi yağı kullanılmaktadır. Hindistan cevizi yağının bazı özellikleri oil pulling işleminde de kendini gösterecektir. Hindistan cevizi yağının başlıca özellikleri şu şekildedir:
Burada bizi ilgilendiren; “Açlık hissiyatını azaltır” maddesidir. Hindistan cevizi yağı açlık hissiyatını azaltarak, daha az yemek tüketmenize olanak sağlar. Dolayısıyla oil pulling’in ana maddesi olan hindistan cevizi yağı dolaylı olarak kilo vermenize yardımcı olmaktadır.
Oil pulling uygulaması oldukça basit bir işlemdir. Hem basit hem sağlıklı bir işlem olması nedeniyle uygulayan insan sayısı oldukça fazladır. Oil pulling işlemini yapabilmeniz için uygulamanız gereken adımlar kısaca şöyledir:
Okuyucu Yorumları 0 yorum