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Doğanın insanlara sunduğu mucizevi yöntem: Oil pulling

31.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Doğanın insanlara sunduğu mucizevi yöntem: Oil pulling

İnsanların hayatta kalmalarını sağlayan en önemli keşif kuşkusuz yiyeceklerdir. Yiyecekleri pişirerek tüketmek ve onların çeşitli hastalıkları iyileştirdiğini fark etmeleri ise binlerce yıldır süregelen bir şifalanma sağlamıştır. Yağ çekme (oil pulling) işlemi ise sıkça duyduğumuz ancak tekniklerden biridir. Son dönemde sıklıkla araştırılan oil pulling ne demek sorusunun cevabını sizler için derledik...

İnternette sık sık karşımıza çıkmasıyla birlikte oil pulling ne işe yarar? gibi sorularda sorulmaya başlandı. Çok çeşitli faydaları olan bu tekniğin uygulaması da oldukça basit ve pratiktir. Ağız sağlığı başta olmak üzere migren, sinüzit, böbrek sağlığı, egzama ve kalp hastalıkları gibi bir çok alanda faydaları bulunmaktadır.

Oil pulling (Yağ Çekme) Nedir?

Türkçede yağ çekme olarak bilinen oil pulling, susam yağı ya da hindistan cevizi yağını ağız içerisinde gezdirme işlemine verilen addır. Bu işlem 15-20 dakika boyunca uygulanmalıdır. Keşif tarihi binlerce yıl öncesine dayanan oil pulling, önceden yalnızca susam yağı ile yapılmaktaydı. Susam yağının o zamanlar kolaylıkla bulunabilmesi ve kolay üretilebilmesi bunun en temel sebeplerinden biridir.

Uygulanmaya başladığı en eski tarihlerde yağ çekme işleminin tam olarak hangi amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Şu anki bilim adamları, o zamanlar yağ çekme işleminin faydasının bilinmeden uygulandığını savunmaktadır. Ancak içerisinde omega yağ asitlerini barındıran ve antibakteriyel özelliği bulunan susam yağı, yalnızca bu özellikleri sayesinde bile çeşitli hastalıkları iyileştirebilecek şifa kaynağıdır.

Yağ Çekme Ne İşe Yarar?

Oil pulling’in faydaları vücudun birçok farklı bölgesinde olmakla birlikte işlem ağız yoluyla yapıldığından öncelikle ağız sağlığı açısından ele almak gerekir. Hindistan cevizi yağı ve susam yağı başlı başına şifa kaynağıdır. Doğru şekilde uygulanırsa faydaları kat ve kat artmaktadır. Yağ çekme işlemi ağız ile yapıldığından, genellikle faydanın büyük bir çoğunluğunu yine ağız görür. Yağ çekme işleminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sürekli olarak diş eti kanaması yaşayan hastalar için tam bir ilaç niteliğindedir.
  • Doğal bir diş beyazlatıcı olarak görülen yağ çekme işlemi ile sahip olmayı istediğiniz beyaz dişlere sahip olabilirsiniz.
  • Tükürüğün yapısında bulunan kalsiyum tuzları, dişler üzerinde tartar oluşumuna sebep olur. Yağ çekme bu tartar oluşumunu hem giderici hem önleyici etkiye sahiptir.
  • Diş aralarına girip fırça yardımıyla temizlenmeyen bakteri ve yemek kalıntıları oil pulling yardımıyla temizlenmektedir.
  • Sigaranın neden olduğu damak tadı bozulmalarını yağ çekme işlemi uygulayarak geçirebilirsiniz.

  • Diş eti rengindeki renk değişimleri(özellilkle sararmalar) yağ çekme işlemi ile kolaylıkla geçirilebilmektedir.

  • Migren ve sinüzit ağrılarının hafifletilmesinde oil pulling’in faydası vardır.
  • Alerjik sorunların giderilmesine yardımcı olur.
  • Uykusuzluk sorununu ortadan kaldırır ve daha sağlıklı bir uyku alabilmenize yardımcı olur.
  • Kan şekerinin dengede tutulmasına yardımcı olur.
  • Egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisini hızlandırır.
  • Astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir.
  • Kalp hastalıklarından özellikle kalp krizini önleyici etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  • Böbrek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.
  • Viral ya da bakteriyel kaynaklı olan enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.

Oil pulling yapanlar genellikle memnun olduklarını, özellikle ağız bölgesine etki ettiğini söylemektedir. Kullananların bir kısmı oil pulling işleminin zayıflattığını da söylemektedir.

Oil Pulling Gerçekten Zayıflatır Mı?

Oil pulling’in zayıflattığı haberinden sonra oil pulling zayıflama hayali kuran insanların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Peki oil pulling gerçekten zayıflatıyor mu? cevabına gelin birlikte bakalım:

Bilimsel olarak yağ çekmenin (oil pulling) zayıflamaya bir etkisinin olup olmadığı bilinmektedir. Ancak oil pulling işlemini yaparken kullanılan malzemelerden yola çıkarak, oil pulling’in zayıflatıp zayıflatmadığıyla ilgili çıkarım yapabiliriz.

Oil pulling işlemi sırasında genellikle hindistan cevizi yağı kullanılmaktadır. Hindistan cevizi yağının bazı özellikleri oil pulling işleminde de kendini gösterecektir. Hindistan cevizi yağının başlıca özellikleri şu şekildedir:

  • Kalp sağlığını korur.
  • Nöbetleri azaltır.
  • Saç ve dişlerin yapısını korur.
  • Açlık hissiyatını azaltır.
  • Zararlı karın yağlarının giderilmesine yardımcı olur.

Burada bizi ilgilendiren; “Açlık hissiyatını azaltır” maddesidir. Hindistan cevizi yağı açlık hissiyatını azaltarak, daha az yemek tüketmenize olanak sağlar. Dolayısıyla oil pulling’in ana maddesi olan hindistan cevizi yağı dolaylı olarak kilo vermenize yardımcı olmaktadır.

Yağ Çekme Nasıl Yapılır?

Oil pulling uygulaması oldukça basit bir işlemdir. Hem basit hem sağlıklı bir işlem olması nedeniyle uygulayan insan sayısı oldukça fazladır. Oil pulling işlemini yapabilmeniz için uygulamanız gereken adımlar kısaca şöyledir:

  • Oil pulling işlemini uygularken kullanacağınız öncelikli malzeme mutlaka hindistan cevizi yağı olmalıdır. Susam yağıyla da yapılabilen Oil pulling’in etkilerini en iyi hindistan cevizi yağı ile göreceksiniz. Hindistan cevizi yağının organik olmasına özen gösterin. Mümkünse internette satılan orjinal olup olmadığı belli olmayan yağları kullanmayın.
  • Her sabah uyanıp, uykulu hali üzerinizden attıktan sonra ağzınıza 1 çorba kaşığı hindistan cevizi yağını alın. 20 dakika boyunca bu yağı, ağzın her bölgesine değecek şekilde, ağızda gezdirin.
  • Yağı ağızda gezdirme işlemini yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey: yağı ağzınızda çalkalamamanız gerektiğidir.
  • 20 dakika kadar süren bu yağ gezdirme işlemi bittiğinde yağı tükürün.
  • Yağı tükürdükten sonra kesinlikle su ile gargara yapmayın.
  • Yağı tükürdükten 30 dakika sonra bir şeyler yiyebilirsiniz.(30 dakika boyunca hiçbir şey yemeyin)

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