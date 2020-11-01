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Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanından 43 saat sonra 2 kişinin cesedi çıkarıldı. Öte yandan devam eden çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Doğanlar apartmanından acı haber! Cansız bedenlerine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 binanın hasar gördüğü depremde 8 binada arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde Doğanlar apartmanından acı haber geldi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Depremden 43 saat sonra ekipler Doğanlar Apartmanında 2 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Öte yandan devam eden çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanlar apartmanında toplamda 14'ü sağ 10'u ölü olmak üzere 24 kişi çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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