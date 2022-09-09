Doğru sanıyoruz ama yanlış! En yaygın yapılan 7 güzellik hatası

Saçımıza, cildimize uyguladığımız ürünler çok daha sağlıklı ve bakımlı görünmemizi sağlıyor. Ancak bu ürünlerin birçoğu yanlış kullanılıyor. Bazı ürünleri yanlış kullanmak geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Cilt ve saç bakımı yaparken bilinçli olarak ilerlemek gerekiyor. En sık yapılan hataların düzeltilmemesi ciddi sonuçlara neden olabilir.

EN SIK YAPILAN BAKIM HATALARI

GÖZ MASKELERİNİ GÖZÜN DİBİNE UYGULAMAK

Göz maskeleri /bantları, cilt bakımına ayıracak çok fazla zamanı olmayanlar için gerçek bir keşif! Bu ürünler sadece 15 dakikada gözle görülür bir şekilde nemlendirilmiş ve canlı bir cilt vadediyorlar. Fakat çoğumuz bu ürünleri yanlış kullanıyoruz. Maskeyi gözün hemen altına yerleştirmek kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, ürünün dar ve geniş uçlarının yerini değiştirebilirsiniz.

KURU FIRÇALAMAYI TERS YÖNDE YAPMAK

Son yıllarda bu fırçalar kadınlar arasında fazlasıyla popüler oldu. Kuru fırçalama, evde yapılabilecek en basit ve uygun fiyatlı vücut masajıdır. Bu uygulama, kan dolaşımını iyileştirir, lenf akışını ve drenajı destekler. Lenf kalbe doğru aktığı için ters yönde masaj yapmak çok fazla etkili olmaz. Ek olarak, fırçaya yaptığınız baskının gücü konusunda da dikkatli olmanız gerekir. Sert kıllar cildin yenilenmesine katkı sağlamak yerine hoş olmayan tahrişlere neden olabilir.

KURU ŞAMPUANI KİRLİ SAÇA UYGULAMAK

Kuru şampuanların saçlar kirliyken kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu ürünleri saçlarınız temizken kullanırsanız daha etkili sonuç alırsınız. Bu sayede ürün saç derisine daha hızlı nüfuz ederek saçların daha uzun süre temiz kalmasını sağlayacaktır.

KULLANILAN ÜRÜNLERİN SIRASINI KARIŞTIRMAK

Cilt tipine uygun bakım ürünleri kullanmak son derece önemlidir. Fakat bu ürünleri doğru bir sırayla uygulamak daha da önemlidir. Güzellik ürünlerinin etkili olmasını istiyorsanız, belirli bir sıraya uymanız gerekiyor. Örneğin önce yıkama jeli, ardından tonik, sonra maske, en son nemlendirici kullanmanız gerekiyor.

ANINDA ETKİ BEKLEMEK

Önemli bir toplantıdan önce ya da bir buluşmadan hemen önce yüzde sivilce çıkması, son derece sinir bozucu bir durum. Sivilceyi gördüğümüz an mümkün olan en kısa sürede ondan kurtulmak için farklı kremler kullanmaya başlarız. Özellikle akneye yönelik ürünlerde ne yazık ki anında sonuç almak mümkün değildir. Üründen etkili bir sonuç almak istiyorsanız en az 30 gün kremlere şans vermeniz gerekiyor. Çoğu zaman sabırsız davrandığımız için ürünleri düzenli kullanmıyoruz ve sonuç alamıyoruz. Bu nedenle sabırla ve düzenli bir şekilde ürünleri kullanmamız gerekiyor.

MASKARADAN SONRA KİRPİK KIVIRICI KULLANMAK

Çoğu kadın, maskarayı sürdükten sonra kirpik kıvırıcıyı kullanır. Ancak bu son derece yanlış ve tehlikelidir. Maskara, kirpikleri daha kırılgan ve savunmasız bir hale getirir. Hal böyle olunca üzerine kirpik kıvırıcı kullanmak kirpiklerinizi kırabilir ya da koparabilir.

MAKYAJ SÜNGERİNİ KURU KULLANMAK

Çok az insan makyaj süngerinin talimatlarını okuyor. Çünkü bu ürünlerin kullanımı fazlasıyla kolay görünüyor: fondöteni süngere sıkın ve cilde yayın. Ama aslında bu süngerlerin kullanılmadan önce ıslak olması gerekiyor. Aksi bir durumda sünger fondötenin büyük bir kısmını emiyor. Bu da ürünün daha hızlı bitmesine neden oluyor.

