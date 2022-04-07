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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şebekesi çökertildi! Aralarında memurlar da var! Dudak uçuklatan para...

07.04.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi operasyonu olduğu ve 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edildiği belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük şebekesi çökertildi! Aralarında memurlar da var! Dudak uçuklatan para...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde internet üzerinden araç satışı ilanıyla, mağdurlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sırasında gizliliğe önem verdikleri belirlenen örgüt üyelerinin 30 farklı olayda mağdurları yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığını tespit edildi.

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DOLANDIRICILIKTAN ELDE EDİLEN PARA KRİPTO PARA HESABINA YATIRILDI

Suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri anlaşıldı. Örgütün bu şekilde son 1 yılda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 26 milyon TL'lik işlem hacmi varlığı belirlendi.

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Çalışmaların ardından 4 nisanda Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda dizüstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, pos makineleri ve çek-senet ile tapu belgesine el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Diyarbakır
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